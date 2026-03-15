Tigres vs Querétaro: ¿Cómo y dónde ver en vivo hoy el partido de la Jornada 11 de la Liga MX? (Cuartoscuro)

La jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX cierra su telón con dos partidos este domingo 15 de marzo: Tigres recibe en el Volcán a Querétaro, y América enfrenta a Mazatlán en la Ciudad de México.

Aquí te decimos todos los detalles para que no te pierdas el encuentro de Gignac y compañía frente a los Gallos de Querétaro.

Tigres vs Querétaro: horario del partido de hoy domingo 15 de marzo

El partido de Tigres vs Querétaro de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX iniciará a las 17:00 horas de este domingo 15 de marzo.

El Estadio Universitario será la sede de este partido que culmina con la jornada 11 del torneo, y el enfrentamiento roba los reflectores debido a que podría influir en la tabla general.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Tigres vs Querétaro hoy?

La transmisión en vivo del partido estará disponible por A+ de TV Azteca, así como en el sitio web de Azteca Deportes y su aplicación.

Tigres llega a este enfrentamiento en la posición 7 de la tabla general, mientras que los Gallos de Querétaro se colocan en la posición 17, marcando una amplia diferencia que ambos buscarán reducir o ampliar.

Previa del Tigres vs Querétaro

De acuerdo con la página oficial de los felinos, Tigres ha vencido a Querétaro en los últimos dos enfrentamientos que han disputado en Primera División y en ninguno ha recibido gol (1-0 en la Jornada 11 del Clausura 2025 en el Estadio Universitario y 2-0 en la Fecha 11 del Apertura 2025 en el Corregidora).

Además, Tigres ha derrotado a Querétaro en los seis choques más recientes que han tenido en el Estadio Universitario en Primera División. ¿Cambiará la historia hoy?