Conclusiones de la Jornada 11

PARTIDAZO. Pumas logró remontar en CU. (MarcoTulioGonzRod)

Pocas jornadas con tantas cosas para analizar como la fecha once del Clausura 2026. Fue realmente una jornada muy interesante, con grandes partidos, muy buenos goles, polémica y temas para varios días.

Comencemos con Pumas y Cruz Azul. La Máquina continúa como líder, pero podría perder esa condición si Guadalajara gana a mitad de semana el partido pendiente. Sería muy curioso que, una vez más, por “culpa” de Pumas, se queden sin el primer lugar. Cruz Azul fue superior, pero algo que le ocurre constantemente es que baja el ritmo a mitad de los partidos y es superado por el rival. Le ha pasado varias veces este torneo, pero había sabido cómo mantener los resultados, lo contrario de lo que ocurrió en CU. Eso es algo que Larcamón debe analizar y corregir, porque en una liguilla podría costarle muy caro.

POLÉMICA EN CU

De Pumas hay que decir que finalmente es un equipo que compite, que tiene posibilidades, pero que aún está un poco corto frente a los rivales candidatos. Se vieron superados, pero con actitud y mucho orgullo regresaron, además de jugadas polémicas que los ayudaron, como el penal, y que los perjudicaron, como lo fue la expulsión a Nathan.

No se puede poner de excusa al árbitro, porque cuando perjudicó a Pumas, Cruz Azul seguía con ventaja, y, aun así, con uno menos, el equipo de Efraín Juárez compitió y empató. Por cierto, demasiado drama se ha hecho con las reacciones de Efraín Juárez, no solo por las de ayer, sino desde que llegó. Es cierto que el técnico de Pumas se había contenido recientemente y ayer explotó con todas las emociones del partido. Es futbol, son reacciones típicas de la gente de cancha y punto.

ACTITUDES, TRIBUNA Y UN GRAN ESPECTÁCULO

Se me hace más criticable la actitud de Charly Rodríguez al provocar a la afición, que un festejo con sus seguidores, porque eso fue, con su gente, su afición. En cambio, lo del jugador de La Máquina sí podría generar algo más con una tribuna enojada.

Gran partido el que nos regalaron Pumas y Cementeros.

TOLUCA CALCULA Y ATLAS COMPITE

Toluca guardó a varios jugadores desde el principio y sufrió con un Atlas que ha tenido un buen torneo y del que poco se ha hablado. Cuando entraron los titulares, ya era un poco tarde. Tiene tanto colmillo Mohamed que estos “tropiezos” están calculados y se mantienen a un solo partido de ser líderes generales. No ganaron, pero nada como para prender las alarmas en Toluca.

Guadalajara sigue firmando un gran torneo; están a una victoria, en el partido pendiente, de ser líderes, y es vital para las Chivas terminar en los dos primeros lugares, por la localía en las vueltas y la ventaja del empate en el marcador global de la liguilla.

RECTA FINAL Y CLÁSICO CAPITALINO

Hay que recordar que les quitarán a muchos titulares por la selección, y definitivamente les afectará, por lo que deben buscar la ventaja de la localía, por lo menos.

Se viene la recta final del torneo, con muchas historias por contar en lo que ha sido un torneo muy entretenido.

Y viene el clásico capitalino, Pumas vs América, este sábado. Voy Pumas.