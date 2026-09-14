WWE RAW en la Arena CDMX: Cartelera completa y todas la luchas para la función de este lunes 14 de septiembre

WWE RAW Ciudad de México Contará con la lucha entre Penta y Roman Reigns como evento principal. (WWE y Crónica Digital)

Luego de tres funciones en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, además de la segunda noche de Triplemanía 34, el Live Tour cierra con broche de oro con una cartelera con la presencia de estrellas aclamadas por el público mexicano y latino, en el que la conclusión contará con la lucha estelar donde el oriundo de Ecatepec, Penta, estará buscando hacerse con el Campeonato de Peso Completo de la WWE, actualmente en manos de Roman Reigns.

Ha llegado el día 🔥💀🔥



Esta noche @PENTAELZEROM puede hacer historia convirtiéndose en Campeón Mundial al enfrentarse a @WWERomanReigns en México 🇲🇽 ¡A partir de las 2⃣AM en @NetflixES! #WWERaw pic.twitter.com/ZNJZcRMqVX — WWE España (@WWEespana) September 14, 2026

Cartelera completa de WWE RAW en la Arena CDMX

Roman Reigns (c) vs Penta. Lucha por el Campeonato de Peso Pesado de la WWE.

Chad Gable (c) vs Dragon Lee. Lucha por el Campeonato Intercontinental de la WWE.

Kelani Jordan vs Raquel Rodriguez vs Lola Vice. Lucha clasificatoria para Money in the Bank.

Je’Von Evans vs Big Cass vs Theory. Lucha clasificatoria para Money in the Bank.

Esta es la cartelera al momento. Se espera que hayan más luchas antes y después del evento, además de las que serán también transmitidas.

Otras superestrellas confirmadas en WWE RAW en la Arena CDMX

Como fue confirmado durante Triplemanía 34, la nueva campeona mundial femenil de la WWE, Stephanie Vaquer estará presente en la transmisión. Esto luego de reclamar el título mundial de manos de la luchadora Liv Morgan en su casa y con su gente en Santiago de Chile en la Movistar Arena.