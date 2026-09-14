Penta vs Roman Reigns: ¿A qué hora y cómo ver la lucha por el Título Mundial pesado de WWE este lunes 14 de septiembre?

Penta vs Roman Reigns El 'Cero Miedo' enfrentará a 'El Jefe Tribal' en el combate estelar de esta noche en la función de RAW desde la Ciudad de México.

Llegó uno de los días más esperados para las y los fans de la lucha libre en nuestro país. Este lunes 14 de septiembre, Penta estará recibiendo su primera oportunidad por el Campeonato Mundial Pesado de la WWE en un combate mano a mano frente a Roman Reigns. El ‘Cero Miedo’ se estará midiendo al ‘Jefe Tribal’ por el cinturón más prestigioso de la marca frente a su público en la Ciudad de México para unirse a la lista de representantes de nuestro país que han conquistado el cinturón.

Previa de la lucha de Penta vs Roman Reigns: ¿Puede el mexicano lograr el máximo título de la WWE?

Después de superar a Laredo Kid, La Parka y Rey Fénix, Penta se convirtió en el ganador del torneo para ser el primer retador al Título Mundial Pesado de la WWE. Rey Mysterio, actual gerente general de WWE logró pactar este certamen para definir quién enfrentará a Roman Reigns este lunes 14 de septiembre desde la Arena Ciudad de México, siendo el oriundo del Estado de México quien se ganó la oportunidad en el cuadrilátero.

Desde su llegada a la WWE en enero de 2025, Penta se ha convertido rápidamente en uno de los elementos estelares del ‘Monday Night’ RAW, protagonizando eventos estelares y conquistando incluso el Campeonato Intercontinental a principios de este 2026 ante Dominic Mysterio y defendiéndolo 10 veces de forma exitosa antes de perderlo ante Chad Gable (conocido anteriormente como “El Original” Grande Americano).

Penta está listo para enfrentar a Roman Reigns 🔥 #WWERaw pic.twitter.com/m7DGiaYdY3 — WWE Español (@wweespanol) September 8, 2026

¿A qué hora será la lucha de Penta vs Roman Reigns por el Título Mundial Pesado de WWE?

La función comenzará a las 18:00 horas (Horario del centro de México) desde la Arena CDMX

¿En qué canal ver la lucha de Penta vs Roman Reigns por el Título Mundial Pesado de WWE?

Para ver este enfrentamiento, tendrás que sintonizar la señal de Netflix con tu suscripción de paga, ya que será la única que tenga la transmisión en vivo del evento.

¿Cómo ha sido la rivalidad de Penta vs Roman Reigns?

Este mano a mano no sólo será la primera oportunidad del luchador mexicano a este cinturón de la WWE, sino que será la primera ocasión que estos dos se enfrentan en un mano a mano. Anteriormente, se habían visto dentro del ring únicamente en ediciones de Royal Rumble, intercambiando apenas algunas llaves y golpes, pero este será el inicio de su lista de combates individuales.

Roman Reigns conquistó el cinturón el pasado domingo 19 de abril de 2026 cuando derrotó a CM Punk en WrestleMania 42. ‘El Jefe Tribal’ ha sido una de las caras más importantes de la compañía y de la lucha libre a nivel mundial en la última década. Entre 2020 y 2024 logró uno de los reinados más grandes de la historia de mil 316 días y se consolidó como una de las fuerzas más dominantes de todos los tiempos.

En su promo previo al combate, Penta lanzó la advertencia al líder de ‘Bloodline’ : “Para mucho, vencer a Roman Reigns es imposible. Pero déjame decirte que yo he hecho posible lo imposible toda mi vida. Y esta vez en la Ciudad de México, lo voy a hacer realidad...”

Por su parte, el Samoano respondió advirtiendo que se tomará muy en serio el combate. “Ahora te tengo que poner como ejemplo. Te lo he dicho antes, Penta, me caes bien. Te respeto, respeto a tu familia, de dónde vienes y lo que representas. Pero las paredes se están cerrando sobre mí y mi familia. La gente no nos quiera más a cargo. Así que esto no va a ser divertido. Tú vas a ser un mensaje para el resto del vestidor...”