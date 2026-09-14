Chiefs vs Broncos: pronóstico, análisis y posibles claves del partido del ‘Monday Night’ de la NFL

Chiefs vs Broncos Primer Monday Night Football en la temporada de NFL. (NFL.com)

El primer Monday Night Football de esta temporada está aquí, y llega con un partido en el que todo puede pasar. Dos equipos buscarán su arco de redención en este inicio de temporada cuando los Kansas City Chiefs enfrenten a los Denver Broncos desde el Arrowhead Stadium este 14 de septiembre.

Análisis del Chiefs vs Broncos | NFL, Semana 1

Los Chiefs llegan a su primer partido tras la decepción de sólo lograr seis victorias la temporada pasada y quedar fuera de los playoffs por primera ocasión desde 2012. Sin embargo, se perfilan como los favoritos a ganar el partido. La ausencia de Josh Simmons puede ser un reto pero veremos el regreso Patrick Mahomes, tras una lesión de ligamento cruzado en la semana 15 de la temporada pasada. La duda radica en novatos como Kahlil Benson y Mansoor Delane, quienes desempeñarán papeles importantes en el equipo y cuyo desempeño podría beneficiar o afectar al equipo.

Por su parte, los Broncos también enfrentaron la decepción el año pasado. Estuvieron en la cima de la AFC del Oeste y completaron 11 victorias de una posesión, récord que empataron con aquel que en 2024 lograron sus rivales del día de hoy. Sin embargo, tras una lesión de Bo Nix su impresionante juego contra los Buffalo Bills que lo dejó fuera, cayeron 10-7 contra los New England Patriots. Esta temporada el quarterback regresa como uno de los jugadores mejor valorados de la liga y estará acompañado en la ofensiva por corredores versátiles como J.K. Dobbins y RJ Harvey, así como también el recién adquirido Jaylen Waddle como receptor a quien los Broncos apuestan para mejorar su ofensiva.

Pronóstico del Chiefs vs Broncos | NFL, Semana 1

De acuerdo con sitios especializados en análisis y estadísticas, las probabilidades de resultados quedan de la siguiente manera: