Abren investigación contra el futbol mexicano ¿para regresar el ascenso y descenso? Esta es la revisión que se hará por prácticas monopólicas

Liga MX Investigan monopolio tras abolición de ascenso y descenso. (cuartoscuro y Pexels)

La Autoridad Investigadora de la Comisión Nacional Antimonopolio ha iniciado una investigación al futbol mexicano por posibles prácticas características a un monopolio. Las acciones que se revisarán tiene que ver con la decisión de eliminar el sistema de ascenso y descenso.

¿Por qué investigan a Liga MX por monopolio?

Este lunes 14 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la decisión de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) de investigar al futbol federado por prácticas que violan la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE). La investigación está identificada por el expediente IO-001-2026.

Esta decisión llega después de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) decidiera eliminar el sistema de ascenso y descenso —cosa que a causado polémica debido a lo que muchos perciben como un sistema que fomenta la mediocridad y la corrupción entre los equipos de Primera División. A diferencia de varias ligas del mundo, los equipos de la Liga de Expansión en México no cuentan con la oportunidad de ascender a la Liga MX.

“La autoridad Investigadora decidió iniciar esta investigación tras dar seguimiento puntual a hechos y conductas que podrían constituir prácticas monopólicas relativas, es decir, conductas de abuso de poder de mercado que pudieran estar afectando el mercado de fútbol en el país”, comunicó la CNA.

La Dirección General de Investigaciones de Mercado supervisará el procedimiento de la investigación, lo cual implicará asegurar documentación, citar a declarar a quienes tengan información, realizar diligencias de inspección y hacer todo lo posible para que se lleve a cabo la investigación.

La investigación preliminar durará un mínimo de 30 y un máximo de 120 días hábiles a partir de la emisión del comunicado, con posibilidad de tres ampliaciones de 120 días casa una. Cualquiera podrá aportar información relevante al caso durante el periodo de investigación.