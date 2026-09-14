Fans reportan caos y fallas en la preventa de Ticketmaster para la NFL en México 2026: ¿Qué fue lo que pasó?

Boletos NFL en México Miles de fans se quedaron con las ganas de comprar su entrada para el partido de temporada regular de la NFL de este año en la Ciudad de México.

Esta semana, la NFL inició su primera fase de preventa de boletos para el partido de temporada regular que habrá en la Ciudad de México este 2026 entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49’ers. Ahora, los fans han vuelto a llenar de quejas las redes sociales en contra de la boletera encargada, pues denuncian que el sistema se saturó, se agotaron en unos cuantos minutos y algunos les hicieron cargos aún sin poder adquirir sus ‘tickets’ para el juego en el Estadio Banorte.

¿Qué pasó en la preventa de boletos de la NFL en México?

Este lunes 14 de septiembre, Ticketmaster y la NFL programaron la primera preventa oficial de entradas siendo esta exclusiva para personas con tarjeta de crédito American Express participantes. De acuerdo con la información publicada, serían aproximadamente 14 mil 500 entradas las que se pondrían a la venta.

Por medio de sus redes sociales, varios fans dieron su testimonio de lo que fue intentar comprar boletos, empezando por una fila virtual donde aparecían más de 300 mil personas, una cifra que por sí sólo anticipaba el fracaso para poder adquirir las entradas.

Sin embargo, quienes sí pudieron acceder también revelaron que el sistema les marcó errores al momento de intentar hacer su compra. Incluso, algunas personas acusaron que recibieron el cargo a su tarjeta de crédito de American Express, pero no tuvieron la confirmación de compra de sus boletos por lo que ahora tendrán que iniciar un proceso de reclamación para que se les regrese el dinero.

Minutos más tarde, Ticketmaster informó que esta primera fase de preventa quedó concluida, por lo que ya no hay más entradas disponibles hasta el momento para ver a los Minnesota Vikings en contra de los San Francisco 49’ers en el Estadio Azteca.

¿Cuándo es la próxima preventa de boletos para la NFL en México?

Ahora, las y los fans del futbol americano tendrán que esperar la siguiente oportunidad para poder hacer un nuevo intento de comprar boletos para este partido que marca el regreso de la NFL a nuestro país después de algunos años de ausencia y con dos equipos que podrían ser contendientes en la Conferencia Nacional.

La siguiente ventana de oportunidad será este jueves 17 de septiembre para personas que cuenten con tarjeta participante de Banorte y la venta general definitiva será el martes 22 de septiembre.