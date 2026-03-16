¿Cristiano Ronaldo sí viene pero no juega?: esto es lo último que se sabe sobre ‘El Bicho’ en el Estadio Banorte

Cristiano Ronaldo La afición mexicano continúa a la expectativa para saber si el máximo anotador de la historia de la Selección de Portugal estará disponible para la Fecha FIFA de este mes de marzo.

La afición mexicana que compró su boleto para el partido entre México y Portugal del próximo 28 de marzo sigue a la expectativa de saber si podrán ver a Cristiano Ronaldo en la reapertura del Estadio Banorte. Ahora, nuevos reportes apuntan a que ‘El Bicho’ sí estará presente en la convocatoria de Roberto Martínez para los partidos ante México y Estados Unidos

Cristiano Ronaldo ya fue convocado por Portugal para la Fecha FIFA

De acuerdo con información de TUDN, la Federación Portuguesa de Futbol ya hizo la solicitud al Al-Nassr, equipo donde juega actualmente ‘CR7’ para poder ser convocado a esta Fecha FIFA con el equipo nacional lusitano.

Como parte del proceso para realizar una convocatoria, las federaciones deben informar a los equipos previamente que estarán solicitando a sus jugadores para participar de los partidos oficiales de Fecha FIFA. Algo similar ya habría ocurrido con Álvaro Fidalgo y Guillermo Ochoa, quienes ya habrían sido informados de sus respectivos llamados.

No obstante, el volumen de juego dependería directamente con la forma en la que el delantero evolucione sobre su lesión del tendón de la corva que sufrió el pasado 28 de marzo durante un partido de la Liga de Arabia Saudita, lo que abre la posibilidad de que ‘CR7′ no sea titular o no juegue completamente.

Cristiano Ronaldo se encuentra actualmente en Madrid, España, recibiendo tratamiento especializado para sus molestias físicas desde el pasado 2 de marzo. Así lo confirmó el Al-Nassr luego de señalar que la gravedad de la lesión había sido superior a lo que originalmente habían estimado.

Esto también podría explicar la convocatoria de Paulinho, delantero del Toluca que ha salido tres veces campeón de goleo de la Liga MX desde su llegada a ‘Los Diablos’.

La convocatoria de la Selección de Portugal para los partidos de la Fecha FIFA de Marzo se darán a conocer este viernes 20 de marzo. Roberto Martínez, entrenador del cuadro europeo dará a conocer oficialmente si Cristiano Ronaldo formará parte de estos dos partidos.