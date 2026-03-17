Bombazo en África: la CAF le quita el título a Senegal y declara campeón a Marruecos

La Confederation of African Football tomó una decisión histórica en el futbol africano al retirar el título de la Copa Africana a la Selección de Senegal y otorgárselo a la Selección de Marruecos, tras una polémica final que terminó en controversia.

¿Qué ocurrió en la final?

El partido decisivo estuvo marcado por el caos, luego de que jugadores de Senegal abandonaran momentáneamente el terreno de juego en protesta por decisiones arbitrales.

Aunque el encuentro logró reanudarse y finalizar, el incidente fue considerado por la CAF como una falta grave al reglamento.

La sanción que cambió todo

Tras analizar el caso, el organismo determinó que la conducta de Senegal podía interpretarse como una “incomparecencia”, por lo que aplicó una sanción contundente:

• Se da el partido por perdido a Senegal

• Se otorga un marcador de 3-0 a favor de Marruecos

• Marruecos es reconocido como nuevo campeón oficial

Un título que cambia de manos

En un inicio, la Selección de Senegal había celebrado el campeonato tras imponerse en la cancha; sin embargo, la resolución posterior modificó por completo el desenlace del torneo.

La Selección de Marruecos, que había presentado inconformidades, termina beneficiada por la decisión administrativa.

The CAF Appeal Board decided that in application of Article 84 of the Regulations of the CAF Africa Cup of Nations (AFCON), the Senegal National Team is declared to have forfeited the Final Match of the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Morocco 2025 (“the Match”),… — CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026

Decisión histórica

Este fallo marca un precedente poco común en el futbol internacional, donde un título se redefine meses después de haberse disputado la final.