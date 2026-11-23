Boletos Rayados vs América: fecha y horario para la venta libre en Monterrey La venta al público general para los cuartos de final entre Rayadas y América iniciará este martes 24 de noviembre. (Gabriela Pérez Montiel)

Con el término de la Jornada 17 de la Liga MX, los partidos de los cuartos de final del Apertura 2026 quedaron definidos. Con la derrota ante Tigres, y la victoria de Guadalajara sobre Cruz Azul, América terminó en tercer lugar en el tablero general; mientras que luego de vencer a Pumas, Rayados clasificó en la Liguilla en sexta posición.

En este partido, ambos equipos buscarán un pase a las semifinales del torneo.

Rayados vs. América: ¿Dónde y cuando comprar los boletos para el partido de ida en Monterrey?

El primer de los dos partidos de los cuartos de final entre Rayados y América se jugará este miércoles 25 de noviembre en el Estadio BBVA a las 21:10 horas.

De acuerdo con el sitio oficial del equipo de Monterrey, la venta de boletos al público general comenzará el martes 24 de noviembre a las 11:00 horas y estará activa hasta el día del encuentro. Los boletos podrán ser adquiridos en la plataforma de Ticketmaster.

¿Cómo llegan ambos partidos a la Liguilla del torneo?

Las Águilas aterrizan a los cuartos de final con 8 victorias, 6 empates, 3 derrotas y 30 puntos totales. Terminando por debajo de Chivas, con 33 puntos, y Cruz Azul, con 32 puntos.

Rayados clasificó con 8 victorias, 3 empates, 6 derrotas y 27 puntos totales, igualado con Toluca, quien quedó en mejor posición que Monterrey por la diferencia de goles a su favor.

Ambos se encontraron en la Jornada 11, que terminó con un marcador 1-1, con anotaciones de Diego Rossi del lado de Monterrey, y Santiago Bueno por el América.

América vs. Rayados: venta de boletos para la vuelta

El segundo partido de los cuartos de final, se jugará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Banorte a las 21:10 horas. A partir del martes 24, desde las 15:30 horas, estará disponible la venta general de boletos para el partido en el Banorte.

Los boletos serán vendidos mediante la plataforma de Fanki, con precios desde los $528 pesos.