Con el término de la Jornada 17 de la Liga MX, los partidos de los cuartos de final del Apertura 2026 quedaron definidos. Con la derrota ante Tigres, y la victoria de Guadalajara sobre Cruz Azul, América terminó en tercer lugar en el tablero general; mientras que luego de vencer a Pumas, Rayados clasificó en la Liguilla en sexta posición.
En este partido, ambos equipos buscarán un pase a las semifinales del torneo.
Rayados vs. América: ¿Dónde y cuando comprar los boletos para el partido de ida en Monterrey?
El primer de los dos partidos de los cuartos de final entre Rayados y América se jugará este miércoles 25 de noviembre en el Estadio BBVA a las 21:10 horas.
De acuerdo con el sitio oficial del equipo de Monterrey, la venta de boletos al público general comenzará el martes 24 de noviembre a las 11:00 horas y estará activa hasta el día del encuentro. Los boletos podrán ser adquiridos en la plataforma de Ticketmaster.
¿Cómo llegan ambos partidos a la Liguilla del torneo?
Las Águilas aterrizan a los cuartos de final con 8 victorias, 6 empates, 3 derrotas y 30 puntos totales. Terminando por debajo de Chivas, con 33 puntos, y Cruz Azul, con 32 puntos.
Rayados clasificó con 8 victorias, 3 empates, 6 derrotas y 27 puntos totales, igualado con Toluca, quien quedó en mejor posición que Monterrey por la diferencia de goles a su favor.
Ambos se encontraron en la Jornada 11, que terminó con un marcador 1-1, con anotaciones de Diego Rossi del lado de Monterrey, y Santiago Bueno por el América.
América vs. Rayados: venta de boletos para la vuelta
El segundo partido de los cuartos de final, se jugará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Banorte a las 21:10 horas. A partir del martes 24, desde las 15:30 horas, estará disponible la venta general de boletos para el partido en el Banorte.
Los boletos serán vendidos mediante la plataforma de Fanki, con precios desde los $528 pesos.