Concacaf Champions Cup: partidos, fechas y horarios de los octavos de final de vuelta

Luego de una semana de espera, la Copa de Campeones de la Concacaf continúa su fase de octavos de final. Cinco equipos de la Liga MX buscan su lugar en la siguiente ronda. El futbol mexicano ha mantenido un dominio histórico en este torneo, pero los equipos de Estados Unidos están empujando fuerte en las últimas ediciones. Además, esta semana sabremos si el Inter de Miami de Lionel Messi vendrá a nuestro país para una nueva serie en este torneo internacional.

Partidos fechas y horarios de Concacaf Champions Cup | octavos de final de vuelta

Concacaf Champions Cup Cinco equipos de Liga MX se mantienen en la carrera por llegar a los cuartos de final del torneo.

Alajuelense vs Los Ángeles FC | martes 17 de marzo (19:00 horas)

El único equipo costarricense de este torneo logró una sorpresa tras sacar un empate en California. Ahora, tendrán la posibilidad de cerra de locales y poner en alto el nombre del futbol centroamericano avanzando a la siguiente ronda. Por su parte, los de negro y dorado tendrán que buscar una histórica primera victoria en territorio Tico si no quieren convertirse en una de las decepciones del torneo.

Cruz Azul vs Monterrey | martes 17 de marzo (19:00 horas)

La única de estas series que se juega entre equipos del futbol mexicano. se resuelve en Puebla. ‘La Máquina’ y su racha de 13 partidos sin perder llegan con ventaja ala cancha del Cuauhtémoc. El equipo de Nicolás Larcamón busca mantenerse en la dirección de un histórico semestre donde están peleando también por el Clausura 2026. Por su parte, Rayados sigue sin encontrar su mejor versión y se encuentra en un momento de crisis, pero necesita conseguir la victoria sí o sí para poder avanzar.

Inter de Miami vs Nashville SC | miércoles 18 de marzo (17:00 horas)

Nada para nadie después de 90 minutos. El partido entre estos dos equipos fue el único que quedó sin goles y ahora todo se definirá en Miami con Lionel Messi y compañía. El ganador de esta serie enfrentará al vencedor entre América y Philadelphia Unión, por lo que el campeón del mundo argentino podría visitar nuestro país nuevamente a causa de este torneo. En 2024 ya lo hizo midiéndose ante Monterrey.

América vs Philadelphia Unión | miércoles 18 de marzo (19:00 horas)

Las Águilas han tenido una campaña irregular, pero Andre Jardine sabe que ganar el único título que le falta con este club lo puede consagrar aún más en la historia azulcrema. El cuadro capitalino tomó ventaja mínima ante las ‘Serpientes’, aunque perdieron a Luis Ángel Malagón por una lesión. Ahora, quieren concluir todo en casa para asegurar su lugar en la siguiente ronda.

Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps | miércoles 18 de marzo (21:00 horas)

Otro duelo de rivales de la MLS. El Seattle Sounders demostró por qué ha sido el único campeón de MLS en años recientes y goleó a domicilio al Vancouver Whitecaps, actual subcampeón de la competencia. Ahora, sólo necesita mantener la ventaja en casa para poder avanzar a la siguiente fase sin mayor problema.

Toluca vs San Diego FC | miércoles 18 de marzo (21:00 horas)

Los actuales bicampeones estarán en casa buscando una victoria. Los ‘Diablos’ cayeron ante un San Diego FC que se mantiene invicto esta temporada en todas las competencias. El cuadro californiano viene de eliminar a los Pumas en la ronda anterior y ahora regresa a México para tratar de cobrar una nueva víctima del futbol mexicano este torneo.

Mount Pleasant vs LA Galaxy | jueves 19 de marzo (17:00 horas)

El equipo jamaiquino no tuvo éxito en su visita a California y ahora estará en casa en busca de un milagro. Luego de perder 3-0 el encuentro de ida, los caribeños necesitan una remontada épica. En frente, el Galaxy quiere seguir con paso firme esta campaña y recuperar el campeonato que alguna vez consiguió para dominar el área centro y norte del continente.

Tigres vs Cincinnati FC | jueves 19 de marzo (19:00 horas)

Finalmente, todo cierra en ‘El Volcán’. Los Tigres tuvieron un decepcionante partido en los primeros noventa minutos tras caer 3-0. Ahora, tienen que hacer un partido casi perfecto para poder avanzar. El equipo regiomontano ha sufrido históricamente en este certamen y quedar fuera apenas en esta instancia sería un fracaso para la institución.