¡Eliminaron al Bodo/Glimt! Se acabó la historia del equipo noruego en esta Champions League

Bodo/Glimt El equipo sensación de esta edición de Liga de Campeones dejó ir una ventaja de tres goles en la eliminatoria de octavos de final.

Luego de haber conseguido una sorpresiva victoria de 3-0 frente al Sporting Club de Portugal, el Bodo/Glimnt perdió en el partido de vuelta y se fue eliminado de esta UEFA Champions League. El equipo noruego logró superar la fase de grupos y el repechaje contra todo pronóstico, pero la goleada en contra del equipo portugués los dejó fuera de esta edición.

¿Cómo quedó el Sporting vs Bodo/Glimt en Champions League?

En el primer partido de vuelta de octavos de final de este año, el Sporting Club de Portugal logró una remontada memorable en casa ante el Bodo Glimt.

Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves y Luis Javier Suárez marcaron los tres goles del cuadro lusitano para empatar el global de 3-3 y mandar el partido a los tiempos extra.

Fue durante esta etapa del partido que Maximiliano Araújo, quien es ex jugador del Puebla de la Liga MX, quien marcó el gol que los puso en ventaja dentro de la eliminatoria y el propio Luis Javier Suárez hizo el quinto para finiquitar el encuentro.

90 MINUTOS EM ALVALADE SÃO MUITO LONGOS. E SE FOR PRECISO SÃO 120. 💚 pic.twitter.com/GPbXCtfJAJ — Sporting CP (@SportingCP) March 17, 2026

El Bodo/Glimt hizo soñar a los aficionados de Champions

En esta edición del torneo, el cuadro noruego se ganó la atención y el cariño de aficionados de diferentes equipos luego de conseguir victorias inesperadas ante equipos como el Manchester City o el Atlético de Madrid en fase de grupos.

Luego de clasificar al repechaje, eliminó al Inter de Milán, actual subcampeón del torneo.