Leones sorprende a Diablos Rojos en CDMX

LANZADORES DE LUJO. El grupo de lanzadores logró contener a una de las ofensivas más poderosas del circuito y limitó a los escarlatas a ocho imparables y tres carreras. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Fue la clásica historia de David contra Goliat. Leones de Yucatán, último lugar de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), se enfrentó al líder general del circuito y actual bicampeón, Diablos Rojos del México, en el Estadio Alfredo Harp Helú de la capital mexicana. Y sí, se consumó la sorpresa.

Yucatán armó un rally de cinco carreras en la segunda entrada frente a uno de los lanzadores estelares de los escarlatas, el estadounidense Justin Courtney, y durante dos horas con 44 minutos olvidó su posición en el standing para jugarle de tú a tú al mejor equipo de la liga y llevarse el primer duelo de la serie por pizarra de 5-3.

Breyvic Valera conectó imparable al jardín izquierdo y, posteriormente, anotó la carrera de la quiniela gracias a los sencillos de Addison Russell y Dalton Guthrie. Más tarde, Marco Jaime coronó el ataque al conectar un jonrón con las bases llenas que remolcó a Juan Uriarte, Guthrie y Alonso Gaitán, además de llegar él mismo al plato para colocar el 5-0.

Diablos intentó reaccionar

Los Diablos Rojos tuvieron algunos destellos ofensivos. En la parte baja de la cuarta entrada se hicieron presentes en la pizarra cuando Julián Ornelas anotó en jugada de pisa y corre tras un elevado de sacrificio de Franklin Barreto.

Posteriormente, en el séptimo episodio, el propio Barreto cruzó el plato impulsado por otro elevado de sacrificio, ahora de Juan Gamboa. Finalmente, Ornelas volvió a timbrar en la novena entrada gracias a un doblete de Barreto, acercando a los locales 5-3.

Sin embargo, la reacción llegó demasiado tarde y nunca representó una amenaza real para la ventaja construida por los melenudos.

Pitcheo yucateco marca la diferencia

La victoria de los visitantes también se sustentó en una sólida actuación desde la lomita. El abridor Esmil Rogers encabezó el trabajo monticular, mientras que los relevistas Ricardo Rodríguez, Miguel Castro y el cerrador Jake Sánchez se encargaron de preservar la ventaja.

El grupo de lanzadores logró contener a una de las ofensivas más poderosas del circuito y limitó a los escarlatas a ocho imparables y tres carreras.

Así, David terminó imponiéndose a Goliat.

La serie continuará este martes en el Estadio Alfredo Harp Helú, a partir de las 19:00 horas.

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