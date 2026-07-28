Selección de Francia nombra a Zidane como nuevo entrenador: ¿Cuáles fueron sus logros en el Real Madrid?

Zinedine Zidane Nuevo entrenador de la Selección de Francia (EFE)

Zinedine Zidane, exjugador y entrenador de futbol, fue elegido para ser el siguiente director técnico de la selección francesa. Por varios años lideró al Real Madrid.

Zidane: Historial como entrenador

En una conferencia de prensa, se anunció el nombramiento definitivo del francés Zinedine Zidane como entrenador de la Selección de Francia.

El exjugador que ganó la primera copa de Francia en 1998 se ha desempeñado como entrenador desde 2014, en que comandó al Real Madrid Castilla Club en la Primera Federación de La Liga. Se trasladó al Real Madrid en 2016 y bajo su liderazgo el equipo ganó 3 trofeos de la UEFA Champions League, 2 Supercopas de Europa y 2 títulos de La Liga. Con un breve lapso fuera del puesto entre 2018 y 2019, Zidane se retiró oficialmente del club en 2021.Es conocido como entrenador por ser un gran motivador para los jugadores y por apostarle a la ofensiva.

En 2022 ya se hablaba sobre la posibilidad de Zidane como director de su selección natal, pero fue el propio entrenador quien rechazó la propuesta. Ahora, las cosas parecen haber cambiado y el entrenador está listo para tomar las riendas. El periódico francés L’Équipe ya reportaba la posible sucesión desde mediados de julio, pero fue hasta hoy 28 de julio que se confirmó.

“Es el único trabajo que buscaba después de mi experiencia con el Real Madrid” comentó Zidane en la conferencia de prensa, declarando que rechazó ofertas de varios clubes en preparación para asumir el puesto. Afirmó que su antiguo compañero de equipo Didier Deschamps buscaba heredarle el puesto desde antes del Mundial 2026, pero Zidane no quería quitarle el mérito a su colega, quien fue responsable de que Francia clasificara al evento.

Los bleus eran una de las alineaciones favoritas para llevarse la Copa del Mundo a casa este año. Sin embargo, perecieron en semifinales contra España, quienes terminarían por ser los campeones. La tarea de Zidane en la selección francesa consistirá en reorganizar al equipo y sacarle provecho a grandes anotadores como Kylian Mbappé o Ousmane Dembélé.