La VIII Copa Prissa de la GPM se juega esta semana en el Club Campestre de Puebla

Evento de la GPM. En la presentación de la VIII Copa Prissa estuvieron Isidro Benítez y Alejandro Madariaga. Alejandro Quiroz, director de la Gira, Javier González, director de Golf del Club Campestre de Puebla, el Ing. Eduardo Peralta, gerente General del Club Campestre de Puebla. (GPM)

La VIII Copa Prissa, que marca la séptima etapa de la temporada 2025-26 de la Gira Profesional Mexicana (GPM), fue presentada este martes. El evento, uno de los más esperados y prestigiosos del calendario nacional se desarrollará del 19 al 21 de marzo en el Club Campestre de Puebla.

El field lo componen 78 jugadores de diversas nacionalidades, incluyendo a varios ganadores de la actual temporada como el veterano José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez, el local Isidro Benítez, entre otros.

“Camarón” Rodríguez sabe lo retador del campo

“Regresar a Puebla siempre es motivante. El Campestre es un campo espectacular que requiere mucha paciencia y una ejecución perfecta en los tiros de aproximación. He tenido la fortuna de ganar aquí y sé que la clave será mantener la concentración los tres días”, dijo José de Jesús Rodríguez.

El guanajuatense también habló del nivel de la nueva generación de jugadores. “El nivel de los jóvenes está subiendo muchísimo, como lo hemos visto con Santiago de la Fuente y Alejandro Madariaga en las etapas anteriores, así que tendremos que jugar un golf muy sólido para estar en la pelea el sábado”.

Isidro Benítez aspira al trofeo

“Jugar en casa siempre tiene un sabor diferente. El Club Campestre de Puebla es un campo que te pone a prueba desde el primer hoyo; los greenes son rápidos y los fairways no perdonan errores. Esta semana el reto será mayúsculo, no solo por el diseño del campo, sino por la calidad del field que nos acompaña. Vengo motivado y con el deseo de que el trofeo se quede aquí en Puebla. Es un honor ver cómo este torneo sigue creciendo y posicionando a mi estado en el mapa del golf internacional”. dijo el anfitrión Isidro Benítez.

Puebla, una de las sedes favoritas: Ale Quiroz

“Llegar a la octava edición de la Copa Prissa es un testimonio del éxito y la solidez de nuestra Gira. Puebla es, sin duda, una de las sedes favoritas de los jugadores por la calidez de su afición y la calidad de sus instalaciones”, dijo Alejandro Quiroz, director de la GPM.

“Estamos entregando una bolsa de 1.8 millones de pesos y puntos para el ranking mundial, lo que asegura que el nivel de competencia sea el más alto de la región. Nuestro objetivo sigue siendo elevar el estándar del golf profesional en México y brindar oportunidades reales de crecimiento para el talento latinoamericano”, añadió.

Puebla, parada emblemática de la GPM

Club Campestre Puebla. José de Jesús Rodríguez es un gran protagonista de la Gira Profesional Mexicana, esta semana jugará en Puebla.

Tras el éxito del El Salvador Open Championship III en El Encanto Country Club, la Gira regresa a territorio mexicano en una de sus paradas más emblemáticas. Hasta el momento, la temporada ha visto el dominio de figuras como Santiago de la Fuente, bicampeón en el México City Open y Amanali Classic, así como el resurgimiento de veteranos de la talla del ‘Camarón’ Rodríguez, quien llega tras imponerse en la VII Copa Multimedios en Monterrey.

La VIII Copa Prissa no solo representa una competencia deportiva, sino una plataforma de proyección turística y económica para Puebla, atrayendo la mirada del golf mundial a través de su cobertura internacional y la participación de figuras con experiencia en el PGA.

En la presentación de la VIII Copa Prissa presentada por Maestro Dobel Tequila, estuvieron los profesionales locales Jorge Villar, Isidro y Juan Carlos Benítez y Alejandro Madariaga. Alejandro Quiroz, director de la Gira, Javier González, director de Golf del Club Campestre de Puebla, el Ing. Eduardo Peralta, gerente General del Club Campestre de Puebla y Julio Escudero, presidente del Consejo de Administración del Club Campestre de Puebla.