Las polémicas del Chucky Lozano: ¿dónde juega actualmente, qué nivel trae y qué tan necesario es para la Selección Mexicana?

Hirving "Chucky" Lozano QUERÉTARO, QUERÉTARO, 16OCTUBRE2018.- La Selección Mexicana perdió 1-0 ante su similar de Chile en el estadio Corregidora, en encuentro correspondiente a fecha FIFA. En la imagen, Marco Fabian se lamenta luego de fallar una clara de gol. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM (Isaac Esquivel Monroy)

Luego de regresar a la Selección Mexicana, ahora en manos de Rafa Márquez, la decisión de convocar a Hirving “Chucky” Lozano, ocasionó opiniones en su mayoría negativas por parte de la afición tricolor, pues consideran que su llamado era innecesario. Ahora que el jugador es parte del conjunto azteca, queda la pregunta sobre si realmente era necesaria su inclusión en la lista, además de revisitar sus polémicas que lo alejaron de la Selección.

El altercado del Chucky con Genaro Gattuso en el Napoli

En su etapa en el Napoli, Gattuso, relegó al Chucky durante la temporada 2020-2021, pues el técnico italiano consideraba que Lozano no lograba adaptarse al sistema de juego, en el que pedía intensidad y mucho trabajo defensivo, además de un estilo asociativo.

En ese mismo tiempo, el 15 de junio de 2020, corrió la noticia de que Gattuso había expulsado al Chucky Lozano de un entrenamiento, esto debido a que el estratega consideró que el mexicano no estaba trabajando con suficiente intensidad ni concentración. Después, públicamente, Gattuso explicó que “No le permito a nadie arruinar un entrenamiento”, en referencia a que esperaba que sus jugadores entrenaran al máximo.

Asimismo, Gattuso tenía dudas sobre el estilo de Lozano, pues le exigía mayor sacrificio en defensa y señaló que lo que el nacional necesitaba era ganar fuerza física y que adempas necesitaba trabajar de manera específica con él para explotar su velocidad y resistencia.

El mismo Chucky ha hablado sobre esa etapa en la que, desesperado por la inactividad y permanecer en la banca, se encontró en más de una ocasión llorando con su esposa, preguntándose la razón del por qué no recibía oportunidades dentro del campo.

Peter Bosz y los penales del Chucky Lozano

En su segunda etapa en el PSV Eindhoven, el Chucky Lozano tuvo un altercado con el técnico neerlandés Peter Bosz. El conflicto sucedió el 16 de septiembre de 2023, cuando en un partido donde el conjunto del PSV goleaba por 3-0 al NEC Nijmegen, cuando le pitaron un penal a favor al conjunto de Lozano, quien buscó reclamar el balón para anotar en su regreso, pero el futbolista estadounidense, Ricardo Pepi, también pidió la pelota para hacer el cobro del tiro.

A partir de la disputa por el balón se generó una discusión dentro del campo, en la que Lozano quería ejecutar el tiro penal, mientras la afición coreaba a la vez su nombre. De ese modo, el capitán del equipo, André Ramalho, decidió acercarse al cuerpo técnico, el cual liderado por Bosz decidió que era Pepi el elegido para cobrar la falta, quien acertó y convirtió el 4-0 defiitivo.

Luego de ese partido, Bosz declaró que se trataba de un sistema de jerarquías, en donde Luuk de Jong era el principal tirador, seguido de Ricardo Pepi, siempre y cuando se encontraran en el campo. Además, también catalogo como “un poco embarazoso” el haber visto a Lozano con el balón en las manos sin querer seder la oportunidad de tirar el penal. Luego de esto, Lozano reconoció su error con el técnico neerlandés.

Cuando el Chucky Lozano no fue convocado por Jaime Lozano en la Selección

En vísperas de la Copa América de 2024, el entonces entrenador de la Selección Mexicana, Jaime “Jimmy” Lozano, decidió dejar afuera de la convocatoria al Chucky Lozano. Esto correspondía a una supuesta renovación generacional, en donde quedaron fuera veteranos del combinado tricolor como Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez y Henry Martin.

Su ausencia de la convocatoria generó inconformidad en el Chucky, quien expresó abiertamente que le molestó no ser considerado y además, en abril de 2025, enlistó que venía de ser campeón en Italia con el Napoli (ganando la Serie A y la Copa Italia) y campeón en Países Bajos con el PSV (ganando la Eredivisie). Del mismo modo, el Chucky dijo reconocer que le había dolido mucho no ser tomado en cuenta, pues aún tenía el deseo de seguir asistiendo a la Selección Mexicana.

El “berrinche” del avión del Chucky Lozano

El Chucky estuvo en el ojo del huracán en los últimos años tanto en selección como a nivel de clubes, luego de protagonizar dos episodios que lo alejaron potencialmente de la Selección Mexicano.

El primero sucedió a finales de agosto de 2024, luego de que medios mencionaran un altercado que el mismo Lozano tuvo con la federación, luego de que el jugador tuviera un descontento debido a la asignación de un asiento en un vuelo de concentración previo a la Copa América de ese año.

De acuerdo a información que compartió Fernando Cevallos, tanto Santiago Gimenez como Chucky Lozano viajaron juntos, quienes perdieron el vuelo de conexión debido a retraso y después de eso, la Federación no pudo conseguir dos boletos en primera clase.

Gimenez fue acomodado en clase premier y Lozano tuvo que viajar en clase turista, lo que causó un descontento del jugador, que al no quedarse callado, terminó por valerle que se determinara que no iría convocado con la Selección.

El altercado en San Diego entre el Chucky y el técnico Mikey Varas

Igualmente, otra de sus polémicas más recientes tuvieron que ver con su reciente salida del San Diego FC, equipo con el cual fichó en febrero de 2025, después de que se hiciera oficial su incorporación desde junio de 2024, momento en el que aún pertenecía al PSV Eindhoven de Países Bajos.

Chucky Lozano fichó por 4 años con el equipo del sur de California, con el cual, luego del final de la temporada 2025, fuera separado del plantel dirigido por Mikey Varas, después de tener una discusión con el técnico del equipo. Esto sucedió en el medio tiempo del partido del 4 de octubre de 2025, donde el San Diego se enfrentó al Houston Dynamo. La discusión en el vestidor ocasionó que Lozano, entonces, saliera de cambio al inicio del segundo tiempo.

El medio The Athletic publicó que partir de este episodio Lozano fue separado del equipo, situación por la que quedó inactivo durante los meses previos al mundial de 2026, arriesgando no ser convocado, lo cual terminó por pasar y no fue tomado en cuenta por Javier Aguirre para formar parte del equipo tricolor.

Además, luego de haber quedado separado del grupo, regresó para disputar las semifinales de la MLS, cayendo ante el Vancouver Whitecaps. Posteriormente, la institución anunció la salida de Lozano por medio de un préstamo al LA Galaxy por el resto de la temporada actual, en donde el equipo de San Diego puede determinar si comprarlo de nuevo.

¿Dónde juega y qué nivel trae el Chucky Lozano en la actualidad?

El jugador nacional se encuentra jugando actualmente en el LA Galaxy de la MLS, equipo con el que ha disputado 8 partidos, siendo titular en 6 y entrando de cambio en dos ocasiones. Ahora mismo el mexicano lleva una anotación y una asistencia, incluido uno ante su ex-equipo San Diego, en donde el conjunto de Los Ángeles perdió por 3 goles a uno.

El nivel de Lozano se ha visto afectado, luego de su inactividad a causa de haber sido separado del plantel de San Diego, por lo que el mexicano, a pesar de haber sido un constante en el pasado con la Selección Nacional, no goza de los mejores números ni su mejor momento, estando en la octava posición en la MLS con el conjunto del Galaxy en la Conferencia Oeste, a diferencia de la posición 13 en la que se encuentra el San Diego FC.

¿Qué tan necesaria era su inclusión dentro de la convocatoria de la Selección Nacional?

En conferencia de prensa, Rafael Márquez remarcó, al ser preguntado sobre la inclusión del Chucky y la ausencia de Alexis Vega en la convocatoria, que considera que el jugador aún puede dar algo más al equipo, al cual catalogó como diferencial y a su vez aprovechó para mencionar que Vega está teniendo un gran torneo en la Liga MX, sin embargo, él quería ver a otros jugadores. Confesó.

Del mismo modo, los jugadores que ocupan la posición de Lozano o no se encontraban disponibles o se decidió no tomarlos en cuenta para esta fecha internacional, como en el caso de Julián Quiñones, quien se encuentra lesionado y del propio Alexis Vega, quien simplemente no fue convocado.

El Chucky Lozano salió de cambio en el partido al minuto 64 siendo sustituido por Orbelín Pineda en el partido contra la Selección Colombiana, en el resultado 1-1 que logró Rafa en su debut. A su vez, Pineda es un jugador que en su club, Rayados de Monterrey, suele jugar en el centro del campo y no por las bandas, por lo que queda la duda sobre si se prefiere la improvisación dentro del combinado nacional, al aprovechar las cualidades para cortar al centro de algunos jugadores quienes no son propiamente protagonistas en banda.

A este análisis se puede incluir la escasez de extremos mexicanos para la Selección y la reconversión de ciertos jugadores para cubrir esas posiciones, por lo que la inclusión del Chucky puede ser tomada más como un aliciente dentro del ciclo de Rafa Márquez y no tanto como un plan o un sistema a largo plazo en el que el Lozano participe de manera constante.