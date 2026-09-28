Ni Zidane pudo contener la euforia: El golazo de Olise que volvió loco al técnico francés

Bélgica vs Francia - Liga de Naciones de la UEFA Bruselas (Bélgica), 28/09/2026.- El entrenador francés Zinedine Zidane, antes del partido de fútbol de la Liga de Naciones de la UEFA entre Bélgica y Francia, en Bruselas (Bélgica), el 28 de septiembre de 2026. (Bélgica, Francia, Bruselas) EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS (OLIVIER MATTHYS/EFE)

Luego del golazo anotado por Michael Olise, Zinedine Zidane, técnico de la Selección Francesa, regaló un momento que fue destacado por fanáticos y la prensa, en el que la leyenda salió corriendo eufórico por el tanto que significaba la victoria por 1-0 ante la Selección de Bélgica.

Zinedine Zidane y su emoción por el gol de Olise

El técnico francés, quien lleva apenas dos partidos al frente de la Selección de Francia, terminó por explotar de júbilo gracias al golazo anotado por el extremo del Bayern de Múnich, Michael Olise. Luego de un contragolpe en el que el francés, arrancó atrás del círculo central, llevando el balón hasta el borde del área contraria, luego de escapar de la marca rival, terminando la jugada definiendo hacia el palo más lejano en donde el arquero del Manchester United, Senne Lammens, no pudo hacer nada para detener el disparo.

ZINEDINE ZIDANE MERCI POUR CE GIF INCROYABLE 😭😭😭😭 pic.twitter.com/NSV6y7UDxg — Lives Foot (@livesfoot) September 28, 2026

La Francia de Zidane y su paso justo, pero perfecto

En su segundo partido como el técnico de la Selección Francesa, Zizou lleva marca perfecta con dos partidos, dos victorias, dos goles a favor y cero en contra. En su primer partido ante Turquía, Mbappe fue el artífice de la victoria del conjunto de Zizou. En este segundo encuentro, el ya mencionado Olise, fue el encargado de darle los tres puntos a su equipo en Bruselas.

Ahora Zidane tendrá que prepararse para los partidos de la jornada 3 y 4 de la fase grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, buscando extender su buen paso contra las selecciones de Italia el 2 de octubre y Bélgica nuevamente el 5 de octubre, esta vez en territorio francés.