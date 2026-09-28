Iva Jovic muestra grandeza en el Guadalajara Open 2026; ¿Qué experiencias hubo en el torneo?

Guadalajara Open La edición 2026, categoría WTA 500, contó con un cuadro de 28 jugadoras y una bolsa de 1.2 millones de dólares. (Pixabay)

Iva Jovic se coronó bicampeona del Guadalajara Open 2026 tras imponerse a Peyton Stearns por 6-4 y 6-2, en una semana en la que Grey Goose llevó la experiencia más allá de la cancha.

¿Qué experiencias hubo en el Guadalajara Open 2026?

El Guadalajara Open 2026 cerró una nueva edición con Iva Jovic como bicampeona, luego de vencer a su connacional Peyton Stearns con parciales de 6-4 y 6-2.

El título de Jovic puso punto final a una semana que reunió a algunas de las principales figuras del tenis femenino internacional en Guadalajara.

Del 13 al 19 de septiembre, Grey Goose acompañó el torneo dentro y fuera de la cancha a través de una serie de experiencias que tuvieron al Cosmo Ace como hilo conductor y que buscaron conectar el tenis con los momentos sociales alrededor de cada partido.

Dentro del Centro Panamericano de Tenis, la presencia de Grey Goose se extendió a través de barras y trolleys, acercando el Cosmo Ace a los asistentes durante distintos momentos del torneo.

A estas acciones se sumó la Grey Goose Blue Carpet, un espacio de fotografía y flashes que reunió a invitados y aficionados para capturar una faceta más social del Guadalajara Open y generar contenido alrededor de la experiencia.

¿Cuántas jugadoras participaron en el Guadalajara Open 2026?

La edición 2026, categoría WTA 500, contó con un cuadro de 28 jugadoras y una bolsa de 1.2 millones de dólares, además de representar el tercer y último evento del WTA Tour celebrado en México durante el año.

Entre las figuras que formaron parte del torneo estuvieron Marta Kostyuk, Iva Jovic y la mexicana Renata Zarazúa.

Así, durante una de las semanas más relevantes del tenis femenino en México, Grey Goose acompañó la experiencia del Guadalajara Open desde los momentos previos al primer saque hasta la definición del torneo, llevando el Cosmo Ace más allá de la cancha y sumándose a los momentos que rodearon la competencia.