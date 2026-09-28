De’Von Achane se pierde la temporada de NFL: ¿Qué lesión sufrió y cuánto tiempo estará fuera?

De’Von Achane El corredor sufrió una afectación en la rodilla. (Miami Dolphins)

El jugador de los Miami Dolphins De’Von Achane sufrió una lesión el pasado 27 de septiembre. Debido al tipo de afectación, el jugador se perderá el resto de la temporada con su equipo.

¿Qué lesión sufrió De’Von Achane y cuánto tardará en recuperarse?

Las primeras tres semanas de la liga han sido decepcionantes para los Miami Dolphins. Ahora tendrán que lidiar con la lesión de uno de sus jugadores principales de su ofensiva.

En el partido contra los Kansas City Chiefs, en el que los Dolphin perdieron 24-10, el corredor de 24 años De’Von Achane sufrió una lesión.

La afectación se presentó durante la primera posesión ofensiva de Miami. Achane logró avanzar 11 yardas antes de ser derribado. Cuando se puso de pie, algunos de sus compañeros notaron que presentaba una molestia. El jugador caminó hacia los casilleros, donde recibió tratamiento médico inmediato para luego regresar a la banca a ver el resto del partido.

Jeff Hafley, entrenador del equipo, dijo después del partido sobre el pronóstico del personal médico que “no suena muy optimista”. Ahora se confirmó que se trata de una lesión en el ligamento cruzado anterior (ACL por sus siglas en inglés) de la rodilla

Una lesión en el ACL requiere ser tratada con cirugía. Los jugadores profesionales que sufren una afectación después de este tipo pueden regresar a la cancha una vez que se recuperan. Sin embargo, para que esto sea el caso necesitan un tiempo de recuperación de hasta 9 meses, por lo que Achane no regresará a jugar el resto de la temporada con su equipo.

Las noticias resultan decepcionantes tanto para el equipo, que señalaban a Achane como una de las piezas claves para el desarrollo de Miami, como para el jugador, quien acababa de firmar una extensión de 64 millones por cuatro años con los Dolphins.

Los reemplazos para Achane incluyen a Jaylen Wright (quien también descasó el domingo debido a un lesión del plexo braquial), Ollie Gordon y Malik Washington.