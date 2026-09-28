Eagles vs Bears: pronóstico, análisis y posibles claves del ‘Monday Night’ en la semana 3 de la NFL

Eagles vs Bears | NFL Semana 3 Chicago recibe a Eagles en el Soldier Field en un duelo de equipos de la Conferencia Nacional.

Termina la tercera fecha de la temporada de NFL con un choque entre equipos de la Conferencia Nacional. Chicago viene de perder a su quarterback titular por lesión en lo que fue su primera derrota de la temporada la semana pasada. Por su parte, el equipo de Filadelfia podría convertirse en uno de los pocos equipos que mantiene el paso perfecto en este arranque de temporada y tomar de forma definitiva el liderato de su división.

Con casi tres semanas disputadas, son apenas cinco equipos los que aparecen todavía invictos. Kansas City Chiefs, Buffalo Bills, Las Vegas Raiders, Minnesota Vikings y San Francisco 49’ers se mantienen todavía con un paso perfecto este torneo. A ellos se buscan unir los Philadelphia Eagles, quienes tomarían el liderato de su división en caso de conseguirlo esta noche en la cancha del Soldier Field.

Pronóstico del Bears vs Eagles | NFL, Semana 3

Triunfo de Eagles: 65.5%

Triunfo de Bears: 34.5%

Análisis del Bears vs Eagles | NFL, Semana 3

Después de su prometedor inicio, Chicago sufrió una derrota divisional clave ante los Vikings y perdió a Caleb Williams, su quarterback titular. Aunque la lesión no fue de gravedad, el egresado de USC estará al menos un par de semanas fuera, por lo que Case Keenum se hará cargo de la ofensiva durante el tiempo que esté fuera.

Por su parte, Eagles ha iniciado la temporada con dos victorias. Los vigentes campeones del este de la Conferencia Nacional siguen en buen nivel con la posibilidad de tomar el primer puesto de nueva cuenta. Sin embargo, la afición todavía se encuentra cuestionando el funcionamiento ofensivo del equipo, por lo que esta puede ser una noche importante para encontrar el ritmo y la operación que buscan.

La temporada pasada, el equipo de Chicago ya logró una victoria de 24-15 ante estos mismos rivales dominando los cuatro cuartos. En aquel partido, tanto Kyle Monangay cono D’Andre Swfit corrieron para más de 120 yardes y un touchdown por tierra.

Posibles claves del Bears vs Eagles | NFL, Semana 3

Los juegos estelares de lunes por la noche suelen ser el escenario ideal para sorpresas y grandes momentos dentro de la NFL. Con la lesión de Williams, los Eagles parten como sólidos favoritos para este encuentro. Sin embargo, para el cuadro de Nick Siriani será fundamental balancear la ofensiva y mantenerla constantemente en el campo.

A pesar de contar con talentos como Saquon Barkley, DeVonta Smith y Jalen Hurts, el equipo ha batallado todavía en temas de coordinación y funcionamiento, especialmente para avanzar y llegar a la zona roja.

Por otra parte, el enfrentamiento más interesante posiblemente esté entre Vic Fangio y Ben Johnson. El coordinado defensivo de Eagles es conocido por poner algunas de las mejores estrategias en contra del juego aéreo, mientras que el head coach de los Bears es una de las mentes ofensivas más prometedoras de los años recientes.

Luego de su brillante trabajo en Detroit, Johnson ha demostrado que su plan y diseño de jugadas puede sacar adelante diferentes partidos, por lo que aún con Case Keenum al mando, el equipo podría tener varios ‘ases bajo la manda’ en busca de la victoria y con el juego terrestre como una de las claves para llevarse el partido.