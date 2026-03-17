Manchester City vs Real Madrid: horario, canal, cómo y dónde ver la Champions League

Manchester City vs Real Madrid La serie llega con un 0-3 a favor del cuadro español en el marcador global después del partido de ida la semana pasada.

El torneo europeo más importante de clubes define a sus primeros equipos de cuartos de final este martes 17 de marzo. El Manchester City y el Real Madrid definen una serie más en este torneo internacional con mucho por jugar. Los ‘ciudadanos’ están contra las cuerdas luego de una derrota en el partido de ida y necesitan una goleada para poder mantenerse en este torneo. En frente, el cuadro ‘Merengue’ quiere seguir demostrando por qué son los máximos campeones de esta competencia y seguir en la carrera a pesar de los contratiempos de esta temporada.

La semana pasada, tuvimos el primer capítulo de los octavos de final de esta Champions League con múltiples sorpresas. El Bodo/Glimt sigue cautivando a aficionados de todo el mundo luego de ponerse en ventaja en la eliminatoria. Por su parte, Real Madrid, Atlético de Madrid y Galatasaray fueron los otros equipos que ganaron el primer partido luego de venir desde el repechaje. Ahora, entre hoy y mañana se definen los ocho equipos que estarán en la siguiente ronda.

¿En qué horario será el Manchester City vs Real Madrid? | Champions League

14:00 horas (CDMX)

¿En qué canal ver el Manchester City vs Real Madrid? | Champions League

TNT Sports

¿Cómo ver en app el Manchester City vs Real Madrid? | Champions League

HBO Max

Previa del Manchester City vs Real Madrid? | Champions League

El “Clásico Moderno” de la Champions League comenzó una vez más en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu. A pesar de las múltiples lesiones, el cuadro español se llevó una victoria de 3-0 con una actuación estelar de Federico Valverde, quien marcó las tres anotaciones del encuentro. Ahora, lo único que necesitan es mantener la ventaja para poder salir del Etihad Stadium con el boleto a la siguiente ronda.

Parece que la “fórmula” de Pep Guardiola se está desgastando y las cosas han dejado de ser iguales para el cuadro inglés. En la Premier League no han logrado reducir la ventaja que tiene el Arsenal sobre ellos y ahora se están tambaleando en la Liga de Campeones. Una nueva eliminación podría poner en duda la continuidad a largo plazo del entrenador español, quien se ha visto superado constantemente en este torneo y perdiendo el dominio a nivel local.

Por su parte, el Real Madrid sigue peleando a pesar de las adversidades. Los Merengues todavía no se han rendido en La Liga, aunque todavía se encuentran por debajo del Barcelona en la clasificación, mientras que buscan reconquistar su torneo predilecto. Álvaro Arbeloa sigue llegando con múltiples bajas a este duelo como: Rodrygo, Kylian Mbappé, Dani Ceballos, Éder Milita, David Alaba, Ferland Mendy y Raúl Asencio

Posibles alineaciones del Manchester City vs Real Madrid | Champions League

Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Rubén Días, Marc Guéhi, Rayan Aït-Nouri, Rodri, Bernardo Silva, Ryan Cherki, Nico O’Reilley, Antoine Semenyo, Erling Haaland.

Real Madrid: Thibaut Courtois, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Arda Güller, Aurilén Tchouaméni, Thiago Pitchard, Federico Valverde, Brahim Díaz, Vinicus Jr.