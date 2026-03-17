Mauricio Sulaimán advierte tras Ring Royale: “El boxeo no es un juego”

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, se pronunció luego de la realización de Ring Royale, un evento en el que participaron celebridades e influencers, y dejó clara su postura: el boxeo es una disciplina seria que no debe tratarse como simple entretenimiento sin la debida preparación.

El dirigente alertó que este tipo de espectáculos pueden representar un peligro para quienes suben al ring sin contar con la experiencia ni el entrenamiento necesario, lo que incrementa el riesgo de sufrir lesiones.

Asimismo, subrayó que el boxeo exige compromiso, disciplina y años de preparación, por lo que consideró preocupante que se presente como un show accesible sin que se dimensionen sus verdaderos riesgos.

Inquietud por la seguridad y la imagen del boxeo

Sulaimán señaló que estos eventos pueden distorsionar la percepción del boxeo, alejándolo de su carácter competitivo y profesional.

También insistió en que la seguridad debe ser el eje principal, recordando que incluso los boxeadores profesionales enfrentan riesgos constantes pese a su preparación.

Por ello, reiteró que el boxeo no debe verse como un juego o espectáculo improvisado, sino como un deporte de alto impacto que requiere respeto, seriedad y regulación.

Un debate que sigue creciendo

Las declaraciones se dan en medio del aumento de eventos que combinan entretenimiento con peleas, lo que ha generado discusión dentro del mundo deportivo sobre los límites entre espectáculo y competencia.

El propio Sulaimán ya había manifestado anteriormente su preocupación por estas tendencias, al considerar que podrían afectar el futuro del boxeo si no se protege tanto a los atletas como la esencia del deporte.