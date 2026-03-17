Pumas femenil de baloncesto buscará el ascenso en Campeonato Nacional de División II en la Liga ABE

Pumas femenil de baloncesto

La selección femenil de basquetbol de la UNAM, dirigida por el coach Daniel Pacheco Vallín, junto con su asistente Salvador Pérez Cabello, logró clasificar al Campeonato Nacional de División II de la Liga de la Asociación de Basquetbol Estudiantil (ABE), que se efectuará del 19 al 25 de marzo, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en busca del ascenso a la División I.

El conjunto universitario culminó en la tercera posición de la Conferencia Centro-Oriente, con una marca de 13 victorias por tres descalabros. Ahora, en este Nacional que se disputará en Ciudad Juárez, las Pumas buscarán uno de los tres boletos que otorgará este certamen, para alcanzar el anhelado ascenso a la División I de la Liga ABE.

Citlalli Náshi Rosas Mondragón, alumna de décimo semestre de la carrera de Química en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, y jugadora de quinto año, que culmina su elegibilidad como representativa de la UNAM, compartió su ilusión por lograr trascender con el equipo felino.

“Se siente algo de nostalgia saber que esto se está acabando, han sido cinco años de estar con el equipo y es tiempo de cerrar un ciclo. Pero también me siento bien, alegre por todo lo que viví. No me quedé con nada y he puesto todo lo que ha estado a mi alcance para el equipo. Dedicación, esfuerzo y empeño, con tal de llevar muy arriba el nombre de la UNAM. Me siento con mayor madurez y hemos logrado amalgamar un equipo que combina experiencia y juventud”, señaló.

Guardia, tiradora y una de las piezas veteranas de la quinteta auriazul, Náshi considera que no puede haber mejor cierre a su trayectoria con este equipo que contribuir a llevarlo al ascenso a la División I de la Liga ABE.

“Somos más que un equipo. Junto con los entrenadores y el apoyo de nuestros familiares hemos logrado construir justo eso: una familia. Tenemos la oportunidad de lograr el ascenso. Hemos madurado y crecido. Observo un equipo sólido y centrado. Sabemos lo que queremos. Nos hemos preparado arduamente y cada una ha logrado llevar de la mejor manera este equilibrio entre la escuela y la práctica deportiva”, agregó.

“Hemos adquirido experiencia y vamos a ir a este Nacional para jugar con todo, ganar desde el minuto uno y concretar el objetivo”, apuntó.

Serán 12 equipos provenientes de cada una de las conferencias que integran esta División II, los que buscarán ascender. Aunque hay escuadras que aún están por definir su clasificación, se darán cita también equipos como la Anáhuac del Sur, la Anáhuac de Puebla, la Universidad Madero, la Universidad de Monterrey, el Tecnológico de Chihuahua, La Salle Bajío, la Anáhuac Querétaro, además del conjunto local y las mismas Pumas.

Citlalli Náshi Rosas expresó su sentir de orgullo que ha significado para ella el portar el uniforme auriazul de la Universidad Nacional, a lo largo de estos años. “Me da mucho orgullo haber podido representar a esta gran institución”, finalizó. Junto con ella, culminan su elegibilidad en el equipo: Yesenia Baeza Montaño, Alejandra Sánchez Fragoso, Rosa Elena Cruz Carrera, Alejandrina Jocabed Olea Castillo, Daniela Fernanda Chavarría García y Erandi Salcedo Ríos.