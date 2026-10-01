Steelers vs Browns: Pronóstico, análisis y posibles claves del partido de la NFL

Steelers vs Browns Los dos equipos del norte de la americana se enfrentan por el primer lugar de su división.

La cuarta semana de la NFL arranca con un intenso duelo divisional por la cima del norte de la Conferencia Americana. Pittsburgh viene de conseguir un triunfo vital en la carrera por los Playoffs y tomó el primer puesto de forma provisional. Por su parte, los Browns han sorprendido a propios y extraños con dos victorias contra todo pronóstico en el inicio de la temporada. Ahora, el vencedor tomará momentáneamente la cima para comenzar a encabezar la lucha por el título divisional.

Tras tres semanas disputadas, sólo una división en toda la NFL mantiene a sus cuatro equipos igualados en récord y se trata del norte de la Conferencia Americana. Steelers, Ravens, Browns y Bengals aparecen igualados con marca de 2-1. Ante esta situación, los duelos divisionales serán claves, ya que funcionan como el primer criterio de desempate en caso de marcas igualadas. El ganador de esta noche se estaría colocando provisionalmente como el número 1 y con la moral fortalecida de cara a las siguientes semanas.

¿Cuál es el pronóstico del Steelers vs Browns? | NFL, Semana 4

De acuerdo con sitios especializados en análisis y estadística, las probabilidades de resultado se encuentran e la siguiente manera:

Triunfo Steelers: 57%

Triunfo Browns: 43%

Previa del Steelers vs Browns | NFL, Semana 4

Los duelos divisionales suelen ser los más impredecibles de toda la NFL, especialmente cuando se trata de una de las divisiones más parejas hasta el momento. Los cuatro equipos suman dos victorias hasta el momento, por lo que el pronóstico aparece muy parejo en las estadísticas.

Steelers aparece en el primer lugar ya que es el único de los cuatro que tiene una victoria divisional en lo que va de la campaña, misma que consiguió ante los Cincinnati Bengals la semana pasada. Ahora, con una nueva victoria ante un rival directo, los dirigidos por Mike McCarthy podrían comenzar a soñar con un nuevo título divisional.

Por otra parte, los Browns han ligado dos victorias de forma consecutiva luego de arrancar con una derrota. A pesar de las dudas, la reconstrucción y la preocupación por la salida de su defensivo estrella, Myles Garrett, el equipo ha encontrado la forma de ser competitivo. De igual forma Deshaun Watson quiere demostrar que está de nueva cuenta al nivel de exigencia de la NFL y que puede elevar el nivel de la ofensiva.

Posibles claves del Steelers vs Browns | NFL, Semana 4

La fortaleza de ambas escuadras ha sido la defensiva hasta el momento, siendo dos de los cuatro equipos que menos puntos han recibido hasta el momento, sólo por debajo de los Tennessee Titans y los Jacksonville Jaguars en la Conferencia Americana, por lo que este podría ser un duelo de pocos puntos.

Para los Steelers, la clave podría estar de nueva cuenta en los intercambios de balón. La ‘Cortina de Acero’ ha encontrado momentos claves gracias a este tipo de jugadas protagonizadas por su defensa y protegiendo bien el balón de lado de la ofensiva, por lo que si ganan esta batalla podrían estar en la posición correcta para llevarse el partido.

Por su parte, los Browns tienen la oportunidad de causar estragos si logran presionar a Aaron Rodgers. A pesar de la ausencia de Myles Garrett, el equipo ha conseguido mantener esta virtud que le ha dado la oportunidad a una ofensiva que continúa construyendo su identidad bajo el mando de Mike McDaniel.