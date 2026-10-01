Phil Mickelson buscó tratamiento profesional por adicción y traumas familiares

Jugador en etapa difícil. Phil Mickelson solo jugó un evento de LIV Golf esta temporada el pasado mes de marzo. (Foto especia)

El golfista estadounidense Phil Mickelson, seis veces ganador de torneos Majors, buscó tratamiento profesional por adicción y traumas familiares en medio de una etapa difícil de su vida personal, según un informe de TMZ Sports.

La estrella de LIV Golf ingresó voluntariamente en un centro de tratamiento de adicciones en las últimas semanas. Un representante de Mickelson confirmó que estaba buscando ayuda tanto por traumas familiares como por adicción. El golfista ya abandonó el centro.

La noticia llega tres meses después de que los representantes del golfista dijeron que abordó preocupaciones sobre su vida personal a principios de año, afirmando que su prioridad era centrarse en convertirse en “el esposo, padre y hombre que su familia merece”.

En meses anteriores Tiger Woods también buscó tratamiento en Suiza, donde se sometió a un programa de rehabilitación antes de regresar a Estados Unidos en junio.

En lo deportivo, Mickelson ejerce como capitán del equipo HyFlyers GC en LIV Golf, circuito al que se unió antes de su lanzamiento en junio de 2022. El exnúmero 2 del mundo solo compitió una vez en la LIV Golf League esta temporada, terminando empatado en el puesto 48 en el torneo de Sudáfrica celebrado en marzo.

Su futuro como jugador es incierto en momentos de incertidumbre para LIV, ya que el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudí puso fin a su financiación directa esta temporada.

Por ahora, parece que Mickelson no está centrado en el golf competitivo; sus representantes solo confirmaron que buscó ayuda profesional durante una etapa difícil de su vida personal.