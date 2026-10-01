La sexta edición del torneo WALA se celebrará en El Pulté Golf, Guatemala

El WALA llegará a Guatemala en noviembre. El Pulté Golf es un Signature Course de Pete Dye, cuyo recorrido se extiende por las colinas del sector oriental de Guatemala, es un campo par 72. (Foto especial)

La sexta edición del Women’s Amateur Latin America, presentado por The R&A y la ANNIKA Foundation, se llevará a cabo del 19 al 22 de noviembre próximo en El Pulté Golf, Guatemala.

Será la primera vez que el torneo WALA se dispute en ese país, después de pasar por el PGA Riviera Maya, en México (2025) que ganó la colombiana María José Marín y el Lima Golf Club, en Perú (2024), donde triunfó la mexicana Clarisa Temelo. Las tres primeras ediciones se jugaron en el Pilar Golf, en Argentina.

El Pulté Golf, ubicado en las colinas que rodean la ciudad de Guatemala, recibirá a las golfistas amateurs más talentosas de la región y la ganadora obtendrá exenciones para tres Majors en 2027: el AIG Women’s Open, en Royal St George’s, Inglaterra; The Chevron Championship, en Memorial Park Golf Course, Estados Unidos; y The Amundi Evian Championship, en el Evian Resort Golf Club, Francia.

María José Marín, quien el año pasado consiguió una victoria en playoff sobre Emily Odwin y esta temporada ganó el Augusta National Women’s Amateur, defenderá su título en Guatemala.

“Nos da una gran satisfacción que el Women’s Amateur Latin America llegue por primera vez a Guatemala y a un escenario tan atractivo como El Pulté Golf. Agradecemos el enorme apoyo y esperamos seguir fortaleciendo nuestra alianza mientras el campeonato sigue creciendo y llega a nuevos escenarios en América Latina”, señaló Mark Lawrie, Regional Managing director de The R&A para Latinoamérica y el Caribe.

Annika Sörenstam, ganadora de 10 Majors, comentó: “En los últimos años tuvimos la oportunidad de llevar el Women’s Amateur Latin America a distintos lugares de Latinoamérica y celebramos la oportunidad de continuar ese recorrido con nuestra llegada a Guatemala en noviembre. Estamos muy agradecidos con El Pulté Golf por recibirnos y por todo el apoyo que nos han brindado. Esperamos vivir una gran semana de competencia y seguir generando oportunidades para las próximas generaciones de golfistas de la región y de otras partes del mundo”.

El Pulté Golf es un Signature Course de Pete Dye, cuyo recorrido se extiende por las colinas del sector oriental de la Ciudad de Guatemala. El trazado, par 72 cuenta con tees elevados, fairways que siguen los contornos naturales del terreno, bunkers profundos y exigentes greens.

La colombiana Valery Plata ganó la edición inaugural del WALA en 2021. Luego fueron dos jugadoras de Argentina: Valentina Rossi (2022) y Ela Anacona (2023).

La mexicana Clarisa Temelo ganó en Perú en 2024 y la colombiana María José Marín logró el título en 2025, después de finalizar como subcampeona en 2021 y 2022.

“Será emocionante volver para defender mi título. Tenía muchas ganas de ganar el campeonato el año pasado y fue una experiencia increíble en México que me dio mucha confianza. Creo que este año será otra experiencia muy linda. Nunca estuve en Guatemala, pero escuché muy buenos comentarios sobre el campo y será un desafío para todas las jugadoras”, dijo Marín, ubicada en el séptimo lugar del World Amateur Golf Ranking.

La estudiante de 20 años de la Universidad de Arkansas, agregó: “Ha sido increíble cómo el WALA me ha ayudado a vivir estas experiencias y tener estas oportunidades. Es un privilegio. Creo que es el sueño de toda jugadora amateur disputar algún Major y competir junto a las mejores profesionales del mundo”.

Solo las mejores de la región

Las mejores 60 jugadoras aficionadas del World Amateur Golf Ranking (WAGR) de Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe reciben invitaciones para participar en el torneo WALA.

Además de las invitaciones a los tres Majors, la ganadora del WALA 2026 recibirá una exención para The Women’s Amateur Championship (al igual que quienes ocupen el segundo y tercer puesto); The Hilton Grand Vacations ANNIKA Invitational, junto a las tres mejores jugadoras y empatadas que sean elegibles por edad; y para el Campeonato Sudamericano Amateur del próximo año.