¿Será el mexicano más caro de la historia? Esta es la millonaria oferta que estaría preparando el Liverpool por Gilberto Mora

Liverpool interesado en Gilberto Mora El futbolista de 17 años podría hacer historia ante posible oferta millonaria en el mercado de fichajes en Europa.

La estrella ascendente del futbol de México, Gilberto Mora, quien alcanzó la fama internacional tras su provechosa actuación en el Mundial FIFA 2026, está cada día más cerca de dar su salto al terreno europeo.

De acuerdo con la información difundida por Football Insider, Liverpool es uno de los clubes que busca adelantarse en la carrera por el mediocampista de Xolos de Tijuana al estar preparando una oferta millonaria sin precedentes, la cual podría colocar a Mora como el mexicano más caro de la historia.

Liverpool podría pagar 45 millones de dólares por Gil Mora: esto se sabe de la presunta oferta

Medios británicos como TeamTalk y Football Insider han reportado el interés de Liverpool en el mexicano de 17 años, señalando una oferta de aproximadamente 45 millones de dólares que podría ser presentadda durante el siguiente mercado de fichajes europeo, en enero de 2027.

Liverpool are preparing a £40million move for Mexican wonderkid Gilberto Mora. 💰



Would the 17-year-old by good value at that price tag? 🤔https://t.co/RifSvJrVW4 pic.twitter.com/ts0AMv2lUS — Football Insider (@footyinsider247) October 1, 2026

La oferta no es el primer paso que el conjunto inglés realizaría en la carrera por Mora, ya que el medio TeamTalk también reportó que meses atrás hubo contacto directo entre el club con el entorno del futbolista mexicano.

No obstante, es importante resaltar la diferencia entre cifras reportadas para determinar si Mora realmente se convertiría en el mexicano más caro de la historia, ya que algunos reportes británicos señalan una valoración incluso superior a 52 millones de dólares, mientras que otros consideran que la competencia podría empujar la oferta hasta aproximadamente 40 millones de libras.

Por lo tanto, esta última valoración no rompería el récord impuesto por Hirving ‘Chucky’ Lozano, cuyo fichaje por Napoli en 2019 aparece reportado en cifras que rondan los 42-45 millones de euros.

¿Qué otros equipos europeos quieren a Gilberto Mora?

Liverpool no es el único club que sigue los pasos del mexicano, ya que los reportes recientes colocan también en la carrera a equipos como Real Madrid, Barcelona, PSG, Milan, Borussia, Dortmund, Benfica, Ajax, Manchester City, Chelsea y Manchester United, aunque el nivel de interés y el grado de avance varía en cada caso.

La carrera se intensificó después de la participación de Mora con la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Con apenas 17 años, el futbolista originario de Chiapas se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes del torneo y aumentó considerablemente su exposición internacional.

Sin embargo, la situación contractual de Mora también será determinante en su futuro próximo, ya que el mediocampista renovó con Xolos y tiene vínculo hasta junio de 2029, por lo que cumplir 18 años no significa que pueda marcharse como agente libre, ya que cualquier club interesado deberá negociar una transferencia con Tijuana.