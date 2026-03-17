Venezuela se impone 3-2 a EU y gana el Clásico Mundial de Béisbol

Campeones. Euforia del equipo venezolano tras vencer al de Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Beisbol celebrado en Miami. (MLB)

Venezuela se consagró como la mejor selección de béisbol del planeta tras vencer este martes en Miami a Estados Unidos por 3-2 y conquistar su primer Clásico Mundial de Béisbol, impulsado por un doble de Eugenio Suárez en la novena entrada, cuando el marcador reflejaba un empate a 2.

El doble de Suárez, que llevó a Javier Sanoja a base, rubricó una victoria que comenzó con las anotaciones de Salvador Pérez, en la tercera entrada y de Wilyer Abreu, en la cuarta, mediante jonrón.

Aunque Bryce Harper igualó el partido a 2 con otro jonrón en la octava entrada, Venezuela se recompuso inmediatamente ante un estadio repleto de aficionados venezolanos, y asestó a Estados Unidos su segunda derrota consecutiva en la final, después de que cayera contra Japón en 2023 por 2-3.

Fue una contundente exclamación final para el primer título de Venezuela en este torneo, una representación perfecta de lo que esta nación significa para el béisbol y viceversa.

Durante el partido cada out fue éxtasis y cada carrera una explosión, Eduardo Rodríguez dominó a una de las alineaciones más temibles jamás reunidas, mientras los jugadores de Venezuela pusieron la energía, el enorme jonrón de Wilyer Abreu en el quinto episodio aportó el poder, el doble oportuno de Suárez dio la ventaja final, y la fuerte presencia venezolana dentro de una bulliciosa multitud de 36,490 aficionados puso el ruido.

¡Sorpresa! Los venezolanos reaccionan así al título que gana su equipo en el Clásico Mundial de Béisbol. (EFE)

Aunque el juego se mantuvo cerrado, Venezuela tuvo el control la mayor parte del tiempo, salvo cuando Bryce Harper sacó a Estados Unidos de su letargo ofensivo con un enorme jonrón de dos carreras que empató el marcador en la parte baja de la octava entrada.

Al final, la reacción tardía de los estadounidenses solo avivó aún más la emoción del momento para Venezuela, que respondió de inmediato con una carrera en el noveno inning ante el relevista Garrett Whitlock, gracias a la base por bolas de Luis Arráez para abrir el episodio y al batazo de línea de Suárez que cayó en lo profundo del jardín izquierdo-central.

Ese batazo oportuno de Suárez le devolvió el control a un equipo de Venezuela que lo tuvo temprano y con frecuencia. Al final se alzó con el campeonato.