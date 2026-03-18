El ProAm de la VIII Copa Prissa reúne a 180 jugadores en el Club Campestre Puebla

Club Campestre Puebla. Convivencia entre profesionales y amateur es la experiencia del ProAm que vivieron los jugadores en Puebla. (Jorge Reyes)

Las actividades de la VIII Copa Prissa en el Club Campestre Puebla iniciaron con el ProAm que reunió este miércoles a 180 jugadores distribuidos estratégicamente en 36 grupos, cada uno integrado por cuatro amateurs y un profesional.

El equipo ganador del ProAm lo encabezó el profesional canadiense Sebastian Szirmak y los amateurs Víctor Valerio, Gerardo Rayón, Alfonso y Rafael Hidalgo.

El segundo puesto fue para los aficionados Miguel Pedroche, Carlos Miguel Rivera, Abraham Quezada y Adrián Barahona dirigidos por el profesional Julio Arronte, mientras el tercer lugar fue para el equipo del profesional Yahel Chaín, Emilio y Roberto Díaz, Miguel Quiroz y Eduardo Gali.

Este jueves se llevará a cabo la primera ronda del torneo VIII Copa Prissa, que corresponde a la séptima etapa de la Gira Profesional Mexicana (GPM), que reparte puntos de ranking mundial (OWGR) y una bolsa a repartir de 1.8 millones de pesos.

El field lo integran 78 jugadores

Desde muy temprano entrarán en acción un total de 78 jugadores que se disputarán 54 hoyos de competencia bajo el formato Stroke Play.

Entre los contendientes internacionales están: Joel Thelen (EUA), Sebastian Szirmack (CAN), Manuel Torres (VEN), José Toledo (GUA), Alexandre Rocha y Rafael Becker (BRA) y Juan Camilo Vesga (COL), como representante de la nueva generación de golfistas sudamericanos que han encontrado en la GPM su hogar competitivo.

Por México, Luis Gerardo Garza, campeón defensor; José de Jesús Rodríguez, jugador del mil batallas; Roberto Lebrija, integrante del Asian Tour; Isidro Benítez, jugador local; Alejandro Madariaga, ganador del Bajío Open; José Cristóbal Islas, dos veces campeón la temporada pasada.