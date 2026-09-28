México vs Perú: Alineación que perfila Rafa Márquez para el partido amistoso (@miseleccionmx/@labicolor)

Este martes 29 de septiembre en punto de las 19:00 horas la Selección Mexicana disputará su segundo de cuatro encuentros amistosos ante la Selección de Perú.

Después de un empate ante Colombia, Rafa Márquez buscará su primer triunfo como Director Técnico con El Tri.

Posible alineación México vs. Perú

Aunque todavía no haya una alineación confirmada para el partido ante Perú, en redes ha circulado el supuesto cuadro de jugadores que saldrá a la cancha en el próximo partido, teniendo 3 cambios de la alineación México vs. Colombia.

En portería:

Raúl “Tala” Rangel de Chivas.

En defensa:

Jorge Sánchez de Atlas.

Israel Reyes del América.

Johan Vásquez de Genoa.

Jesús Gallardo de Toluca.

En el mediocampo:

Obed Vargas del Atlético de Madrid.

Erik Lira de Cruz Azul.

Álvaro Fidalgo del Real Betis.

En la delantera:

Roberto el “Piojo” Alvarado de Chivas.

Armando González de Olympiakos.

Hugo Camberos de Chivas.

Horario y dónde ver el México vs. Perú

El partido se llevará a cabo este martes 28 de septiembre a las 19:00 horas y se jugará en el Sports Illustrated Stadium en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Podrá verse a través de las plataformas de ViX, Prime Video, Claro Sports, además de los canales de televisión abierta y por cable como el 5, Azteca 7 y TUDN.

Alineación de México ante Colombia

La alineación que se utilizó en el encuentro ante Colombia no es muy diferente del supuesto cuadro que enfrentará a Perú, ya que solo serían 3 cambios en la alineación:

Obed Vargas entraría por Gilberto Mora.

Álvaro Fidalgo por Luis Chávez.

Hugo Camberos por Hirving Lozano.

¿Cómo le fue a ambos países en su último partido?

Con un partido jugado por ambas selecciones, quien se posiciona con mejores resultados es la Selección Mexica, tras un empate ante Colombia con un gol del mediocampista Gilberto Mora en el minuto 62, el jugador de 17 años de los Xolos de Tijuana empató el encuentro después de un gol por parte de Luis Javier Suárez al minuto 9.

Durante el encuentro México logró 14 remates, 6 remates al arco y 53% de posesión del balón.

Mientras que la Selección de Perú llega con un encuentro perdido frente a Estados Unidos con un marcador 4 a 1, con un gol por parte de Gianluca Lapadula al minuto 15.

El país norteamericano tuvo mejores estadísticas en el encuentro, con 10 remates, 5 remates al arco, 13 faltas 2 tarjetas amarillas y 5 tiros de esquina.