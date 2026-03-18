Howe firma el primer drama extra innings en la Serie de la Reina

TRIUNFO SUFRIDO. En esta final, cada lanzamiento ya pesa como campeonato. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Golpe tempranero escarlata

La final arrancó con tensión inmediata. Diablos Rojos Femenil tomó la delantera en la primera entrada, aprovechando a sus dos primeras bateadoras del juego. Janae Jefferson abrió con sencillo y anotó tras un doblete sólido de Jazmyn Jackson, silenciando momentáneamente a la afición regia.

En el círculo de lanzamientos, la cubana Yilian Tornés inició dominante. Su primera entrada fue perfecta, con tres ponches, y en el segundo episodio volvió a imponer condiciones al retirar a cuatro bateadoras, dos de ellas por la vía del chocolate, marcando el ritmo del duelo desde el centro del diamante.

Respuesta turquesa y duelo de pitcheo

Fue hasta el tercer rollo cuando Sultanes Femenil logró descifrar los envíos de la estelar zurda. Con dos outs, Morgan Howe recibió base por golpe y terminó cruzando el plato gracias a un imparable oportuno de Guadalupe Piña, que igualó la pizarra y devolvió la calma al dugout local.

A partir de ahí, el juego se transformó en un auténtico duelo de lanzadoras. Por las regias, la checa Katerina Kíndermannova se asentó tras el daño inicial y construyó una racha de diez retiradas consecutivas entre el cierre del primer episodio y la cuarta entrada, neutralizando por completo a la ofensiva escarlata.

Momentos críticos y nervios de acero

Diablos Rojos tuvo su mejor oportunidad en la sexta entrada, cuando llenó las bases con un out. Sin embargo, Kíndermannova sacó carácter de campeona: dominó a Elisa Cecchetti con elevado corto y obligó a Elizabeth Robert a rodar a la intermedia para apagar el incendio.

La abridora de Sultanes salió sin decisión tras 6.0 entradas, permitiendo una carrera y dos hits, con tres bases por bolas y cinco ponches. Tornés tampoco cedió terreno. En el cierre de la sexta, con dos a bordo y dos outs, ponchó a Yanina Treviño para mantener el empate y extender el suspenso.

Historia en la octava entrada

El juego se fue a extra innings, algo nunca antes visto en la Serie de la Reina. En la parte alta de la octava, Payton Gottshall respondió con temple: con dos corredoras en base y un out, ponchó a Leannelys Zayas y dominó a Cecchetti con línea al central para colgar la argolla.

Todavía con Yilian Tornés en la lomita, llegó el momento decisivo. En el cierre de la octava, Morgan Howe conectó un doble productor que desató la euforia en el Walmart Park y selló la victoria 2-1 para las turquesas, en una noche ya inscrita en la historia de la liga.

La serie continúa

Con el triunfo, Sultanes Femenil toma ventaja de 1-0 en la final. La Serie de la Reina se reanudará el miércoles 18 de marzo a las 20:00 horas, nuevamente en el Walmart Park.Carley Hoover será la lanzadora probable por Diablos Rojos Femenil, mientras que Payton Gottshall abrirá por Sultanes Femenil, en un segundo capítulo que promete mantener el pulso al límite.

Porque en esta final, cada lanzamiento ya pesa como campeonato.