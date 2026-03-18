¿Messi juega hoy con el Inter de Miami ante Nashville? Un posible duelo ante el América comienza a tomar forma en la Concacaf

Inter Miami vs Nashville: si Messi gana hoy podría enfrentar al América en el Azteca (Agencia EFE)

El campeón de la MLS recibe como local al Nashville Soccer Club este martes 24 de noviembre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el Chase Stadium. Muchos se preguntaron si Lionel Messi, capitán y figura central del Inter de Miami, está en la alineación frente al Nashville hoy.

La previa es un partido sin goles, por lo que en la vuelta Messi buscará hacer la diferencia para el equipo del que David Beckham es propietario y director de operaciones deportivas.

Pero una noticia hace vibrar a México y a los aficionados de las Águilas: existe la posibilidad de que el jugador argentino visite la Ciudad de México en caso de que los resultados sean favorables. Te decimos qué tendría que pasar para que el Inter de Miami se enfrente al América.

¿Messi juega hoy con el Inter de Miami?

Inter Miami vs Nashville ya inició el partido de vuelta de la Concacaf Champions Cup, un encuentro determinante donde el argentino toma los reflectores y los hace suyos.

Como era de esperarse, Lionel Messi forma parte de la alineación del Inter de Miami hoy frente al Nashville Soccer Club en la ciudad de Fort Lauderdale, donde se encuentra el Chase Stadium.

Messi podría jugar contra América en cuartos de final de la Concacaf

En caso de que el Inter de Miami gane el partido de vuelta de hoy frente al Nashville, y en su respectivo encuentro el América termine de definir su pase a los cuartos de final con una victoria en la Ciudad de México ante Philadelphia, podría darse un juego histórico para las Águilas, ya que en ese caso enfrentarían a Lionel Messi y al conjunto de Miami en cuartos de final.

Rodrigo Dourado, contención del Club América, habló de la importancia que tendría el encuentro tanto para el club como para los aficionados del equipo: “En el tema de Messi, sabemos que es un jugador muy grande, pero nosotros estamos enfocados en Philadelphia”, expresó el jugador, quien enfatiza la importancia de centrarse en el encuentro más cercano.

Messi podría jugar con América en el Estadio Azteca

En caso de que Lionel Messi, capitán del equipo estadounidense, actual campeón de la MLS, gane el encuentro ante el Nashville, podría visitar México para enfrentar al Club América en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Además, la visita de Messi a México estaría a la par de la preparación y finalización del Estadio Banorte, antes llamado Estadio Azteca.

El partido tendría lugar en la sede mundialista y representa un reto para el equipo azulcrema, pues el Inter de Miami está conformado por elementos fuertes que representan un verdadero riesgo de eliminación.

Sin embargo, aún hace falta esperar los resultados de ambos equipos, que hasta el momento tienen ventaja. Pese a que el Inter de Miami no ganó el partido de ida, tiene en el Chase Stadium la ventaja de la localía; por su parte, América ya cuenta con un gol de ventaja para el partido de hoy en la vuelta de los octavos de final.

Aún queda esperar que, de darse los resultados favorables, Messi sea convocado al encuentro y así visite el Estadio Azteca, para fortuna de muchos aficionados del América que esperan que esto suceda.