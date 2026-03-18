Toluca vs San Diego FC: horario, canal y dónde ver en vivo

El partido entre Toluca y San Diego FC, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, definirá a uno de los clasificados a la siguiente ronda.

Horario

Fecha: Miércoles 18 de marzo de 2026

Miércoles 18 de marzo de 2026 Hora: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede

Estadio Nemesio Díez

Dónde ver en vivo

TV de paga: FOX

FOX Streaming: FOX One

¿Cómo llegan?

El conjunto estadounidense llega con ventaja tras imponerse 3-2 en la ida, en un partido lleno de goles disputado en California.

Esto obliga a Toluca a buscar la remontada en casa, donde intentará aprovechar su localía en “La Bombonera” para darle la vuelta a la serie.

¿Qué necesita cada equipo?

Toluca: necesita ganar para avanzar; un triunfo por un gol podría bastar dependiendo del marcador, gracias al criterio de gol de visitante.

necesita ganar para avanzar; un triunfo por un gol podría bastar dependiendo del marcador, gracias al criterio de gol de visitante. San Diego FC: clasifica con empate o victoria, e incluso podría avanzar perdiendo por un gol si logra anotar.

El equipo mexicano llega con una baja sensible: Marcel Ruiz, quien quedó fuera por lesión, afectando el mediocampo escarlata.

Por su parte, San Diego FC también presenta ausencias importantes, incluyendo jugadores expulsados en la ida, lo que podría modificar su planteamiento para este encuentro.

Un duelo abierto

Con la serie aún en el aire, el enfrentamiento promete ser intenso. Toluca está obligado a atacar desde el inicio, mientras que San Diego FC buscará aprovechar los espacios y mantener la ventaja para dar la sorpresa en territorio mexicano.