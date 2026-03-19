Abraham Ancer se mete de inicio al Top 7 en LIV Golf Sudáfrica

Mexicano en la pelea. Abraham Ancer está entre los 10 mejores jugadores al iniciar la competencia en LIV Golf Sudáfrica. (Foto es)

Abraham Ancer hizo el mejor recorrido de los cuatro latinos en la primera ronda de LIV Golf Sudáfrica, el mexicano firmó tarjeta de 66 (-5) para compartir el séptimo sitio con 10 jugadores. Mientras Charles Howell III y Bryson DeChambeau se posicionaron en el primer sitio de la clasificación ambos, con 63 (-8).

En la primera parada de LIV Golf en Sudáfrica que se desarrolla en The Club at Steyn City en Midrand, Johannesburgo, se registraron muy buenos marcadores empezando por el empate al primer sitio con Howell III y DeChambeau, el campeón en Singapur, de ahí en adelante todos los demás resultados fueron empates incluyendo al T54.

Ancer compartió el T7 con 10 jugadores, entre ellos con Cameron Smith, capitán del equipo Ripper GC y Lee Westwood, capitán del Majesticks GC. El mexicano integrante del Torque GC embocó cuatro birdies, un eagle y un bogey para que con tarjeta de -5 golpes se localiza solo a tres impactos de los dos líderes.

Carlos Ortiz y Joaquín Niemann en el T17

Carlos Ortiz y el chileno Joaquín Niemann son los siguientes mejores latinos de la contienda con -4 golpes, pero empatan al sitio 17 con 12 golfistas. Niemann y Ortiz son jugadores del Torque GC, al igual que Sebastián Muñoz, quien con -1 golpe empata al sitio 40 de la tabla.

El español Jon Rahm, líder de la temporada, ha iniciado en el T5 junto a Talor Gooch, ambos con -6 golpes y por detrás Sergio García y Branden Grace con -7. La diferencia entre los primeros sitios y este grupo de jugadores es de dos golpes y uno, respectivamente.

Sorprende el ambiente en Sudáfrica

“¡Qué ambiente!”, dijo DeChambeau. “Sudáfrica se lució hoy, y apenas es jueves. Estoy muy impresionado con el ambiente, la gente y el cariño que sentimos. Realmente nos motiva a todos los jugadores y nos hace querer dar aún más. Es increíble”, fueron las palabras del estadounidense.

Howell III también dio su punto de vista sobre el ambiente en la nueva parada de LIV Golf: “Estoy bastante seguro de que los próximos tres días serán bastante intensos y caóticos”.

Equipo Southern Guards se prende

Aunque ninguno de los cuatro jugadores sudafricanos del Southern Guards estuvieron en la punta del liderato, se mostraron satisfechos de terminar el día con la misma euforia que empezaron.

“Probablemente el punto culminante de mi carrera”, dijo Dean Burmester tras su 67 (-4). “Probablemente el mejor día que he tenido en un campo de golf, el más divertido. He jugado por todo el mundo y nunca había sentido esta emoción ni esta energía”.

dijo tras su 67 (-4). “Una de las mejores experiencias que he tenido en un campo de golf”, coincidió Charl Schwartzel, quien firmó 66 (-5) a pesar de un problema de espalda que casi lo obliga a retirarse. “He jugado la Presidents Cup. He dado el golpe de salida en Nueva York y ese primer tee me puso la piel de gallina. Casi se me saltan las lágrimas. Fue un momento de gran orgullo.”

“Esto es lo que esperábamos”, agregó Branden Grace, tras su ronda de 64 (-7) y lideró al equipo, compartiendo así el tercer lugar. “… Una sensación realmente fenomenal, y es genial poder comenzar la semana como lo hice hoy.”

En el mismo ambiente, este viernes se juega la segunda ronda del quinto torneo de la temporada 2026 LIV Golf.