Chivas pone a prueba su liderato ante un Monterrey golpeado y mermado

LÍDERES El Rebaño Sagrado. (Juan Carlos Ocampo/MEXSPORT)

El Chivas de Guadalajara, líder del torneo Clausura 2026, buscará confirmar su buen momento este fin de semana cuando visite a un Monterrey afectado por las lesiones, en el duelo estelar de la duodécima jornada del futbol mexicano.

El equipo dirigido por el argentino Gabriel Milito, que presume junto con Cruz Azul la mejor ofensiva del certamen, parte como favorito para el choque del sábado en el Estadio BBVA, frente a unos Rayados que llegan con dudas futbolísticas y anímicas.

CHIVAS, FAVORITO CON JUEGO OFENSIVO

El Guadalajara se ha consolidado como el conjunto más regular del campeonato gracias a su estilo dinámico y vertical, respaldado por el talento joven y un plantel integrado exclusivamente por futbolistas mexicanos, sello histórico del club.

Una de sus principales armas es el delantero Armando “Hormiga” González, joven joya rojiblanca que se ha convertido en una auténtica pesadilla para las defensas rivales y en una de las revelaciones del torneo.

RAYADOS, ENTRE LESIONES Y AJUSTES

El Monterrey atraviesa un momento complicado. Además de ubicarse en la novena posición de la tabla, viene de ser eliminado a media semana en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, lo que obligó al equipo a replantear su funcionamiento.

La llegada del argentino Nicolás Sánchez al banquillo, en sustitución del español Domenec Torrent, no ha dado los resultados esperados, y el panorama se agrava por las posibles ausencias de Sergio Canales y Lucas Ocampos, además de las bajas confirmadas de Oliver Torres, Erick Aguirre y Stefan Medina.

CLÁSICO CAPITALINO Y MÁS DUELOS SABATINOS

El mismo sábado, los reflectores también apuntarán al duelo entre Pumas UNAM, que tiene como referente al costarricense Keylor Navas, y un América dirigido por el brasileño André Jardine, que aún no logra la regularidad deseada.

La actividad del día se completa con los encuentros Atlas‑Querétaro y San Luis‑León, ambos con implicaciones directas en la lucha por los puestos de Liguilla.

TOLUCA DEFIENDE EL INVICTO EL DOMINGO

El domingo, el partido más atractivo será el choque entre Pachuca, cuarto de la clasificación y liderado por el venezolano Salomón Rondón, y el Toluca, campeón vigente y único equipo invicto del torneo.

Los Tuzos intentarán acabar con la etiqueta de imbatible de los Diablos Rojos, que tienen en el portugués Paulinho a su principal referente ofensivo.

ARRANQUE DE JORNADA Y OTROS COMPROMISOS

La jornada 12 comenzará este viernes con dos encuentros. El Cruz Azul, segundo de la tabla, visitará al Mazatlán, mientras que el Necaxa recibirá al Tijuana que dirige el uruguayo Sebastián “Loco” Abreu.

El cierre dominical incluirá los duelos Santos Laguna‑Puebla y Juárez FC‑Tigres UANL, estos últimos con el argentino Ángel Correa, campeón del mundo, como uno de sus jugadores más destacados.

**Jornada 12 del Clausura 2026

Horarios (tiempo del centro de México – CDMX)**

Viernes 20

Necaxa vs Tijuana – 19:00 horas

– Mazatlán vs Cruz Azul – 21:06 horas

Sábado 21

Atlas vs Querétaro – 17:00 horas

– San Luis vs León – 19:00 horas

– Rayados vs Chivas – 19:05 horas

– Pumas vs América – 21:10 horas

Domingo 22