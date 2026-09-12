Álvaro Ortiz se mantiene encendido en el Simmons Bank Open

Mexicano que apunta al título. Por segundo día consecutivo Álvaro Ortiz se mantuvo en la punta del torneo Simmons Bank Open. (Foto especial)

Álvaro Ortiz se mantuvo en la cima del torneo Simmons Bank Open, luego de una tercera ronda de 65 golpes y suma de -19 golpes, mismos que el escocés Sandy Scott de cara a la última ronda del evento que se juega en el Vanderblit Legends Club en Franklin, EU.

Ortiz y Scott jugarán el último recorrido juntos en la lucha por el título, que para el mexicano significará el segundo de la temporada y de ganarlo se metería de lleno a la repartición de las 20 tarjetas al PGA Tour la próxima temporada.

Ambos competidores no la tienen fácil para el domingo, pues a un golpe de distancia les presiona Lanto Griffin, el estadounidense suma -18 golpes y detrás de él se colocan el japonés Yuta Sugiura y el estadounidense Ross Steelman con -17 impactos.

El Simmons Bank Open es el primer torneo de las finales del Korn Ferry Tour en el que la presión sube al máximo para los primeros 20 clasificados de la temporada que luchan por un lugar para ascender al PGA Tour y entre ellos está Ortiz, quien al iniciar el torneo estaba en el sitio 20 de ese listado.

En la ronda del sábado, el mexicano de 30 años comenzó con bogey en el hoyo 2, pero supo reponerse con un birdie en el 9. Después ya sin errores firmó cinco birdies (hoyos 9, 10, 11, 14, 15 y 17) para concluir con cinco bajo par y suma de -19.

Un día antes Ortiz había igualado la mejor ronda en su carrera en el Tour con un 61. La primera vez que había obtenido score similar fue en el OccuNet Classic, también en la segunda ronda, durante el mes de junio.

Ahora el tapatío está cerca de lograr su segunda victoria de la temporada en el tour, después de la conseguida en el UNC Health Championship, el 31 de mayo pasado.