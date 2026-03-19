Convocatoria Selección de Portugal: ¿A qué hora se anuncia si Cristiano Ronaldo vendrá al Estadio Azteca?

Cristiano Ronaldo en el Estadio Banorte El seleccionador nacional, Roberto Martínez, anunciará la lista de jugadores convocados para los partidos contra México y Estados Unidos el viernes 20 de marzo.

Roberto Martínez, seleccionador nacional, anunciará esta semana la lista de jugadores convocados para los partidos de Portugal contra México y Estados Unidos, enfrentamientos que las selecciones utilzarán como preparación para el Mundial FIFA 2026.

Sin embargo, el ansiado encuentro de México vs Portugal en el Estadio Banorte tuvo un inesperado y preocupante cambio después de que Cristiano Ronaldo sufriera una lesión en el tendón de la corva, además de que el astro portugués presentó una significativa “fatiga muscular” tras el juego.

¿Cristiano Ronaldo vendrá al Estadio Azteca para el amistoso Portugal vs México?

Después de la lesión sufrida durante un partido de la Liga de Arabia Saudita, Ronaldo comenzó la rehabilitación inmediatamente en Madrid, España, sitio en el que recibió un tratamiento especializado para su molestia física después de que Al-Nassr señalara que la lesión había sido superior a lo estimado.

Esta situación puso en duda la participación del astro portugués en el partido amistoso que la selección lusitana tendrá contra México en el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, el siguiente sábado 28 de marzo, como preparación para el Mundial de Futbol 2026.

Además, debido a que las federaciones deben informar a los equipos previamente sobre los jugadores que requerirán para participar en los partidos oficiales de Fecha FIFA, la inclusión de Ronaldo en los partidos contra México y Estados Unidos no se dará a conocer hasta que la convocatoria de la selección de Portugal confirme la lista de jugadores.

¿Cuándo y a qué hora confirmarán a Cristiano Ronaldo en el Estadio Banorte?

El seleccionador nacional, Roberto Martínez, anunciará la lista de jugadores convocados para los partidos contra México y Estados Unidos el día viernes 20 de marzo a las 12:30 horas con horario de Portugal, lo que vendría siendo las 6:30 horas de la mañana en México, tiempo del centro de la CDMX.

Los partidos que se jugarán son:

28 de marzo: Portugal vs México en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

Portugal vs México en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. 31 de marzo: Portugal vs Estados Unidos en el Estadio Mercedes-Benz, ubicado en Atlanta.

Sólo hasta que el entrenador de la selección portuguesa anuncie la lista mañana viernes 20 de marzo, se confirmará oficialmente si Cristiano Ronaldo formará parte de estos dos partidos.

No obstante, de acuerdo con especulaciones de aficionados y profesionales del deporte, el equipo nacional lusitano podría estar rompiendo una clásula en caso de que ‘CR7′ no se presente en estos enfrentamientos, así que apuntan a la posibilidad de que juegue por una pequeña parte del partido.