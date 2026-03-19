Gaby López se coloca en sexto sitio en la Fortinet Founders Cup

Torneo LPGA en California. Gaby López, entre las mejores clasificadas en la primera ronda de la Fortinet Founders Cup. (Foto especial)

Un inicio prometedor ha tenido Gaby López en su tercer torneo de la temporada del LPGA Tour, la mexicana concretó ronda de 67 golpes (-5) en la primera ronda de la Fortinet Founders Cup que se juega en Sharon Heights Golf & Country Club en Menlo Park en California.

Hyo Joo Kim, líder

La mexicana de 32 años se colocó de inicio en el sexto sitio de la competencia y está a cuatro golpes de distancia de Hyo Joo Kim, la sudcoreana se despachó ronda de 63 golpes (-9) que incluyó siete birdies y un eagle.

Dongeun Lee (KOR) firmó un 65 (-7) para el segundo sitio en solitario, mientras Gemma Dryburgh (SCO), Polly Mack (ALE) y Jin Hee Im (KOR) entregaron tarjeta de 66 (-6) para compartir el tercer sitio.

Gaby López busca en esta competencia su primer Top 10 de la temporada, luego de conseguir un T27 en el HSBC Women’s World Championship en Singapur y un T38 en el Honda LPGA en Tailandia. Ambos torneos sucedieron en febrero.

Complicado día para Fierro

Isabella Fierro, la mexicana que figuraba de inicio en el grupo de favoritas en el torneo, debutó en su retorno al LPGA Tour con un 79 (+7) que la pone en posición muy complicada de librar el corte este viernes.

Jenno Thitikul (THA), quien este año ya ganó en su natal Tailandia, entregó ronda de par de campo (72). La actual número uno del mundo comparte el T60 y está en sitios de librar corte.