Liga MX: tabla general del Clausura 2026 previo a la Jornada 12

El futbol mexicano disputó anoche uno de sus partidos pendientes, haciendo un cambio importante en la clasificación general. Las Chivas retomaron el primer puesto y alcanzaron los 27 puntos, perfilándose como los primeros en poder asegurar su lugar en la próxima liguilla y relegando al Cruz Azul. Quedan solo cinco fechas por disputarse y cada resultado es crucial en busca de los octavos de final.

Tabla general de la Liga MX, Clausura 2026 | Previo a la jornada 12

Tabla general Liga MX Así luce la clasificación general del futbol mexicano previo a la jornada 12 del torneo y tras el resultado del partido pendiente entre Chivas y León.

Después de ganar su partido pendiente frente a León con marcador de 5-0, las Chivas se colocaron en el primer lugar de la clasificación con 27 puntos. Un triunfo más estaría asegurando prácticamente su lugar en la liguilla. Debajo, quedó Cruz Azul, que llevaba tres semanas en la cima. También de cerca se mantiene el Toluca, quien además viene de avanzar a los cuartos de final en Concacaf Champions Cup.

Posteriormente, tenemos a Pachuca, Pumas, Tigres, América y Atlas completando la zona de la liguilla. Con apenas cuatro puntos de diferencia entre estas cinco escuadras, cualquier tropiezo puede modificar drásticamente esta zona, especialmente entre Universidad Nacional y las ‘Águilas’, que se estarán enfrentando en el Clásico Capitalino este fin de semana.

Debajo del Top 8, aparecen los Rayados del Monterrey. Su irregular torneo los tiene fuera los tiene fuera de la carrera por el título y necesitan una victoria para volver a la disputa por estar entre los ocho mejores. Tijuana y Puebla les siguen con 12 puntos y más abajo Atlético de San Luis y FC Juárez con 11.

Para la parte baja de la clasificación general: Necaxa, Mazatlán y León llegan igualados con 10 unidades. Le siguen los Gallos Blancos de Querétaro con 7 y por última Santos Laguna. Los Guerreros siguen en lo más bajo y siendo la ofensiva más goleada.