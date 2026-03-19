Tigres vs Cincinnati: horario, canal y dónde ver EN VIVO el partido de la CONCACAF Liga Campeones

Partido Tigres vs Cincinnati en vivo Fotoarte: La Crónica

La noche de este 19 de marzo promete tensión, drama y un boleto en juego. Tigres UANL se enfrenta a FC Cincinnati en la vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, en un duelo donde no hay margen de error.

Y aunque se trata de uno de los partidos más atractivos del torneo, hay un detalle que ha generado conversación, no todos tienen claro cómo verlo en vivo. Por ello, en esta nota te decimos cómo hacerlo para que no te pierdas ni un solo minuto.

¿Cómo llega cada equipo al partido?

El conjunto regiomontano llega a este compromiso con la presión de confirmar su jerarquía internacional.

Tras el partido de ida, la eliminatoria quedó abierta, obligando a Tigres a salir con todo para evitar una eliminación que sería considerada un fracaso.

Por su parte, Cincinnati ha demostrado ser un rival incómodo, con intensidad física y velocidad al ataque, características que ya pusieron en aprietos al equipo mexicano.

¿A qué hora juega Tigres vs Cincinnati?

El partido se disputará este jueves 19 de marzo de 2026 en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y se jugará en el Estadio Universitario, Nuevo León.

¿Dónde ver EN VIVO el partido?

El encuentro podrá seguirse a través de:

TV: FOX One, FOX+

Streaming: ViX, FOX Sports App

Sin embargo, dependiendo de la región, la disponibilidad puede variar, lo que ha generado dudas entre los aficionados.

Posibles alineaciones

Tigres UANL

Nahuel Guzmán

Javier Aquino

Samir Caetano

Guido Pizarro

Jesús Angulo

Rafael Carioca

Sebastián Córdova

Diego Lainez

Juan Brunetta

André-Pierre Gignac

Nicolás Ibáñez

Un equipo con experiencia internacional, donde figuras como Gignac siguen siendo clave en momentos decisivos.

FC Cincinnati

Roman Celentano

Nick Hagglund

Matt Miazga

Miles Robinson

Álvaro Barreal

Luciano Acosta

Obinna Nwobodo

Junior Moreno

Aaron Boupendza

Brandon Vázquez

El equipo estadounidense apuesta por dinamismo y presión alta, buscando aprovechar cualquier error defensivo.