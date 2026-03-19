Tigres vs Cincinnati: horario, canal y dónde ver EN VIVO el partido de la CONCACAF Liga Campeones

La noche de este 19 de marzo promete tensión, drama y un boleto en juego. Tigres UANL se enfrenta a FC Cincinnati en la vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, en un duelo donde no hay margen de error.
Y aunque se trata de uno de los partidos más atractivos del torneo, hay un detalle que ha generado conversación, no todos tienen claro cómo verlo en vivo. Por ello, en esta nota te decimos cómo hacerlo para que no te pierdas ni un solo minuto.
¿Cómo llega cada equipo al partido?
El conjunto regiomontano llega a este compromiso con la presión de confirmar su jerarquía internacional.
Tras el partido de ida, la eliminatoria quedó abierta, obligando a Tigres a salir con todo para evitar una eliminación que sería considerada un fracaso.
Por su parte, Cincinnati ha demostrado ser un rival incómodo, con intensidad física y velocidad al ataque, características que ya pusieron en aprietos al equipo mexicano.
¿A qué hora juega Tigres vs Cincinnati?
El partido se disputará este jueves 19 de marzo de 2026 en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y se jugará en el Estadio Universitario, Nuevo León.
¿Dónde ver EN VIVO el partido?
El encuentro podrá seguirse a través de:
- TV: FOX One, FOX+
- Streaming: ViX, FOX Sports App
Sin embargo, dependiendo de la región, la disponibilidad puede variar, lo que ha generado dudas entre los aficionados.
Posibles alineaciones
Tigres UANL
- Nahuel Guzmán
- Javier Aquino
- Samir Caetano
- Guido Pizarro
- Jesús Angulo
- Rafael Carioca
- Sebastián Córdova
- Diego Lainez
- Juan Brunetta
- André-Pierre Gignac
- Nicolás Ibáñez
Un equipo con experiencia internacional, donde figuras como Gignac siguen siendo clave en momentos decisivos.
FC Cincinnati
- Roman Celentano
- Nick Hagglund
- Matt Miazga
- Miles Robinson
- Álvaro Barreal
- Luciano Acosta
- Obinna Nwobodo
- Junior Moreno
- Aaron Boupendza
- Brandon Vázquez
El equipo estadounidense apuesta por dinamismo y presión alta, buscando aprovechar cualquier error defensivo.