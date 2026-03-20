Bryson DeChambeau, líder solitario en LIV Golf Sudáfrica

LIV Golf. Bryson DeChambeau celebra su buena ronda en el torneo que LIV Golf lleva a cabo en Sudáfrica. (LIV Gol)

Bryson DeChambeau asumió el liderato en solitario en la segunda ronda de LIV Golf Sudáfrica, luego de ronda de 65 golpes (-6), en la que el mexicano Abraham Ancer ascendió puestos también con un 65, y ahora comparte el T4 junto a Jon Rahm, otro de los grandes aspirantes a la victoria.

De Chambeau, que viene de ganar la semana anterior en Singapur, está en modo imparable, ahora en Sudáfrica se aseguró del primer sitio en solitario tras un acumulado de -14 impactos a la mitad de la competencia.

El estadounidense comenzó el día empatado en el liderato con su compañero Charles Howell III, rápidamente tomó el control con un espectacular eagle en el primer hoyo, un par 4. Tras sus primeros cinco hoyos, se encontraba -5 golpes, dando la impresión de que podría llevarse el torneo con facilidad y lo hizo.

El eagle de DeChambeau es el tercero que logra en el primer hoyo de una ronda. Las otras dos ocasiones fueron en la segunda ronda del torneo de Indianápolis de 2025 y en la primera ronda del torneo de Ciudad de México de 2025.

DeChambeu con ventaja de 3 golpes sobre Ancer

El capitán del equipo Crushers GC tiene ventaja de dos golpes sobre el español David Puig (Fireballs GC), quien entregó ronda de 64, una de las más baja de la jornada suma -12 golpes, mismo marcador de Branden Grace (Southers GC), el mejor sudafricano en la contienda.

Abraham Ancer más el sudafricano Deam Burmester (64), Jon Rahm (66) y Charles Howell III (68) con acumulado de -11 golpes comparten la cuarta posición a tres impactos de diferencia de DeChambeu.

Equipo Torque GC asume la punta

El tamaulipeco Ancer mejoró respecto a la primera ronda que era T7, pero este viernes sus compañeros del equipo Torque GC también ascendieron, Joaquín Niemann capitán del equipo y el mexicano Carlos Ortiz también firmaron rondas de 65 para ascender hasta el T8, mientras el colombiano Sebastián Muñoz con una de 67 comparte ahora el T32.

El resultado de los cuatro jugadores de equipo Torque GC lo impulsó hasta el primer sitio de la clasificación con -36 impactos, seguido por el local Southers GC con -34 y los Fireballs GC del capitán Sergio García con -32 golpes.