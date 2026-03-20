¿Cuánto tiempo más se queda Keylor Navas en Pumas UNAM?: reportes apuntan a su renovación

En las últimas horas surgieron versiones en redes sociales que aseguran que Keylor Navas ya renovó contrato con Pumas, lo que generó ilusión entre la afición auriazul. Sin embargo, la información más reciente apunta a que todavía no hay un acuerdo oficial cerrado.

¿Ya renovó Keylor Navas?

De acuerdo con reportes recientes, el guardameta costarricense sigue en negociaciones con el club, pero incluso habría rechazado una primera oferta para extender su contrato.

Además, el propio jugador ha reconocido que existen diferencias entre ambas partes, lo que ha impedido concretar la renovación hasta ahora.

¿Hasta cuándo tiene contrato?

El actual vínculo de Keylor Navas con Pumas termina en junio de 2026, es decir, al finalizar el torneo Clausura.

Esto significa que, si no hay acuerdo, el portero podría salir libre en el verano.

¿Qué dicen los reportes en redes?

Algunos periodistas y cuentas deportivas han señalado que el arquero ya habría renovado, pero hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del club ni del jugador.

Por ahora, estas versiones deben tomarse con cautela, ya que contradicen los reportes más recientes de medios especializados.

¿Cuál es el panorama?

Pumas quiere renovar a Navas

El jugador también ha mostrado interés en quedarse

Pero aún no hay acuerdo firmado

Incluso, otros clubes de la Liga MX y del extranjero estarían atentos a su situación en caso de que no continúe en el equipo.

Incertidumbre en el arco universitario

La continuidad de Keylor Navas se ha convertido en uno de los temas más importantes para el proyecto de Pumas, ya que el arquero ha sido pieza clave desde su llegada.

Por ahora, su futuro sigue en el aire, a la espera de que ambas partes logren un acuerdo o se confirme su salida al final del torneo.