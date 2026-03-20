Gaby López se afianza del segundo lugar en la Fortinet Founders Cup

Torneo LPGA en California. Gaby López se mete de lleno a la pelea por el título en la Fortinet Founders Cup. (Foto especial)

A la mexicana Gaby López le bastó un recorrido de 70 golpes (-2) para ascender del sexto al segundo puesto de la clasificación, después de 36 hoyos recorridos en la Fortinet Founders Cup que se juega en Menlo Park, California.

López, que juega su tercer torneo de la temporada, es superada por cuatro golpes por Hyo Joo Kim, la sudcoreana también firmó ronda de 70 golpes, pero con sus 63 del jueves suma 133 impactos (-11) por 137 (-7) de la jugadora mexicana.

En su ronda Gaby López firmó tres birdies por un bogey para firmar tarjeta de dos bajo par de campo, aunque la mexicana deberá apretar el acelerador el sábado, pues detrás hay un grupo de siete jugadoras que le persiguen a solo un golpe de diferencia.

En ese grupo se encuentra Jeeno Thitikul, la número uno del mundo, quien se metió a la pelea por el título después de un segundo recorrido de 66 y acumulado de -6 golpes.

La estadounidense Nelly Korda, otra de las candidatas al campeonato (68) también está en ese grupo. Además de la india Aditi Ashok (68), la australiana Karis Davidson (68), la sudcoreana Hye-Jin Choi (70), la australiana Minjee Lee (70) y la sudcoreana Jin Hee Min (72).

Isabella Fierro no pudo recomponer el camino después de su 79 (+7) del jueves y con un 73 (+1) no le alcanzó para pasar el corte en su debut en la temporada 2026 del LPGA Tour, al que retornó después de jugar en 2025 en el Epson Tour. El corte del torneo se hizo en par de campo.