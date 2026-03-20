Gorriarán firma la remontada y mete a Tigres en cuartos de la Concachampions

GANA LA CASA. Festival ofensivo en el Universitario. (Foto: @TigresOficial).

El uruguayo Fernando Gorriarán marcó este jueves el gol que sentenció la remontada de Tigres UANL, que eliminó al Cincinnati de la MLS y avanzó a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El conjunto felino se impuso por 5‑1 en el estadio Universitario y selló su pase con un marcador global de 5‑4, luego de haber caído 3‑0 en el duelo de ida disputado la semana anterior en Estados Unidos.

Festival ofensivo en el Universitario

Dos goles de Ozziel Herrera y dos más del uruguayo Rodrigo Aguirre completaron la goleada de Tigres, mientras que por el conjunto visitante descontó Kevin Denkey.

Desde el arranque, los dirigidos por Guido Pizarro mostraron una postura ofensiva. Al minuto cinco, Diego Lainez desbordó por la banda derecha, cedió al relevo de Jesús Garza, quien envió un centro preciso para que Aguirre definiera el 1‑0.

Herrera y Aguirre encaminan la hazaña

La presión continuó y al minuto 10, Ozziel Herrera encaró por la izquierda, se metió al área sin marca y sacó un disparo potente al poste contrario para el 2‑0, que encendió a la afición regiomontana.

En el inicio del segundo tiempo, Tigres mantuvo la intensidad. Al 46, Herrera firmó su doblete con un disparo desde fuera del área que se coló en el ángulo superior derecho para el 3‑0.

Cincinnati reacciona, pero no alcanza

Tres minutos después, Rodrigo Aguirre volvió a aparecer con un espectacular remate de tijera que significó el 4‑0 y colocó momentáneamente a Tigres en la siguiente ronda.

El Cincinnati reaccionó tras una falta cobrada por Evander, cuyo servicio fue rematado por Denkey para vencer a Nahuel Guzmán y poner el 4‑1, resultado que obligaba a los felinos a marcar un gol más.

Gorriarán cierra la clasificación

Ya en la recta final, Fernando Gorriarán, quien ingresó al minuto 78, selló la clasificación al minuto 98, con un remate cruzado a la derecha del guardameta para el 5‑1 definitivo.

Con este resultado, Tigres UANL avanzó a los cuartos de final, instancia en la que se medirá al Seattle Sounders, también de la MLS.