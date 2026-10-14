Gaby López se alista para competir en el Buick LPGA Shanghái

LPGA Tour por Asia. La mexicana Gaby López tendrá acción esta semana en Shanghái. (Foto especial)

Gaby López tendrá acción a partir de este jueves en la sexta edición del Buick LPGA Shanghai en el Sheshan Golf Club que albergará por primera vez este torneo, dotado con una bolsa 3.20 millones de dólares.

Para la golfista mexicana será su quinta participación en este evento que el LPGA Tour hace por territorio asiático, en el que su mejor resultado ha sido un sitio 17 en 2024, mientras que en la edición pasada compartió el puesto 18 de la clasificación.

López de 32 años y número 14 en el Ranking Mundial Rolex se presenta en Shanghai después de obtener un T25 en el torneo Walmart NW Arkansas Championship en territorio estadounidense hace un par de semanas.

En la presente temporada la mexicana ha jugado 15 torneos de los cuales ha obtenido tres Top Five, siendo su mejor resultado un T2 en el US Women’s Open celebrado el pasado mes de junio.

Jeeno Thitikul, favorita para refrendar su título

La gran favorita en el Buick LPGA Shanghai es la tailandesa Jeeno Thitikul, la vigente campeona regresa a la competencia tras su dramática victoria del año pasado, en la que se impuso a Minami Katsu en un extenuante desempate de cinco hoyos.

Además, Thitikul viene de triunfar en el Lotte Championship que se jugó en el Hoakalei Country Club en Eba Beach Hawaii el pasado 4 de octubre.

Este año se suman al torneo cuatro jugadoras invitadas por los patrocinadores: las amateurs Ziyan Meng y Ningyao Xu, junto con las ganadoras del LPGA Tour Linn Grant y Danielle Kang.

Kang llega como campeona de un Major y una figura habitual en este evento. Ganadora en seis ocasiones en el LPGA Tour, Kang conquistó títulos consecutivos del Buick LPGA Shanghai en 2018 y 2019.