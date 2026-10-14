Fluminense vs. Palmeiras: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la semifinal de ida de Libertadores (@fluminensefc/@palmeiras)

Este miércoles iniciarán los juegos de semifinales de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) Libertadores con el partido de ida entre Fluminense vs. Palmeiras.

El día jueves 15 de octubre Estudiantes enfrentarán a Flamengo en su partido de ida.

Horario del partido Fluminense vs. Palmeiras

El partido de ida entre Fluminense vs. Palmeiras se llevará a cabo este miércoles 14 de octubre a las 18:30 horas en el Estadio Maracaná de Río, casa del equipo Fluminense en Río de Janeiro, Brasil.

Mientras que la vuelta se jugará el próximo miércoles 21 de octubre a las 18:30 horas en el Estadio Nubank Parque, casa de Palmeiras en Sao Paulo, Brasil.

¿Cómo y dónde ver el partido?

El partido de semifinal ida entre los Fluminense y Palmeiras de la Copa Libertadores podrá verse en México únicamente a través del canal de televisión por cable ESPN y en la plataforma de streaming Disney+.

¿Con qué llegan ambos equipos a la seminfinal?

Palmeiras llega con una victoria 4 a 1 ante Corinthian el pasado 11 de octubre. En los cuartos de final eliminaron a LDU con una tanda de penales donde ganaron 4 a 3.

Por su lado, Fluminense perdió su último encuentro del 11 de octubre ante Flamengo con un marcador 0 a 1. El quipo eliminó a Platense en cuartos de final con un marcador final de 3-2.

Ausencias confirmadas

Para el partido de ida ambos equipos presentarán algunas ausencias en su plantilla.

Fluminense no contará con 4 jugadores: Germán Cano, John Kennedy, Alisson Becker y Matheus Reis.

Palmeiras sufrirá la ausencia de 3 jugadores: Vitor Roque, Jefté y Abel Ferreira.

Marcador del último encuentro entre Fluminense vs. Palmeiras

Su último partido terminó con un marcador 3 a 2 a favor de Fluminense, este logró alcanzar la victoria en los últimos minutos con una anotación de German Cano en el minuto 91.