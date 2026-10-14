El Tri enfrentará a Jamaica en Monterrey en partido de la Nations League

Concacaf Nation League. El Estadio Monterrey recibirá por primera vez un partido de la Selección Mexicana de Futbol. (Foto especia)

La Selección Mexicana de Futbol jugará por primera vez en su historia en el Estadio Monterrey el próximo 17 de noviembre, cuando enfrente a su similar de Jamaica en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

Durante la presentación del evento, Duilio Davino, director deportivo de la selección, destacó la importancia de jugar este partido ante la afición regiomontana y dejó claro que el objetivo es avanzar a la siguiente ronda.

“Estar aquí es un motivo de orgullo, en un partido oficial, en donde el objetivo es avanzar a Semifinales”, subrayó.

El director deportivo también dio todo su respaldo a Rafael Márquez, quien enfrentará ante Jamaica su primer encuentro oficial al mando del Tricolor.

“Estamos convencidos de que Rafa es el indicado, que viene con una continuidad, que no arranca de cero”, dijo Davino, quien reconoció que las críticas son parte de la exigencia que acompaña el trabajo del equipo.

Para Pedro Esquivel, presidente de administración del Club de Futbol Monterrey, este partido representa una oportunidad especial para acercar a la afición de Nuevo León con Tricolor para fortalecer el vínculo con quienes acompañan a la Selección Nacional de México en cada reto.

Los aficionados podrán adquirir sus boletos a través de la preventa Banorte, que comenzará el 15 de octubre y estará disponible hasta el día 19. Posteriormente, los boletos saldrán a la venta para el público en general.