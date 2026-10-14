Mexicano en la UFC: Cristian “Púas” Pérez, la nueva adición en el peso ligero que promete pisar fuerte este sábado

Cristian "Púas" Pérez. El mexicano de 27 años estará haciendo su debut en UFC en contra de Kyle Nelson, luego de conseguir su contrato el pasado 17 de agosto. (Cristian "Puas" Pérez/Facebook)

El mexicano, Cristian “Púas” Pérez estará haciendo su debut este sábado 17 de octubre luego de que logró vencer por nocaut al estadounidense Logan Paxton en el segundo asalto en la función del pasado 18 de agosto de 2026.

Ahora, con una segunda oportunidad y con un récord de 15 victorias y dos derrotas, a sus 27, Pérez espera hacer un impacto dentro de la división de peso ligero, con un estilo fajador y ante un rival experimentado como Kyle Nelson, canadiense de 35 años en el UFC Fght Night: Buckley vs. Malott por medio de Paramount+.

Gran expectativa por parte de Cristian Pérez previo a su debut en la UFC

En entrevista exclusiva para La Crónica de Hoy, Cristian dio sus puntos de vista sobre el estado de ánimo previo a la pelea contra Kyle Nelson, teniendo la oportunidad de medirse contra un peleador experimentado adentro del octágono, con quien podrá poner a prueba sus conocimientos y estilo.

“Pues la verdad hasta ahorita solo pasa por mi cabeza subirme a hacer mi pelea (...) no he sentido ese foro tan grande pero siento que más adelantito lo puedo sentir o puedo no sentirlo (...) yo solamente sé lo que voy a hacer arriba de la jaula, pero no no sé cómo vaya a ser el camino a la jaula o no sé cómo vaya a ser el salir y escuchar a muchas personas a lo mejor 18000 personas abucheándome. Me va a dar risa a lo mejor (...) Entonces nomás estoy como esperando el momento. Estoy ansioso por que llegue”.

Tuvo que caer antes de poder llegar a donde él quería

No todo el camino de Cristian se ha encontrado pavimentado con victorias o solamente logros, pues en 2025 tuvo la oportunidad para llegar a UFC, en la edición del 26 de agosto, cuando cayó en el primer asalto por nocaut ante el brasileño Manoel Sousa, perdiendo la oportunidad de conseguir un contrato con la UFC.

Ante esto, Pérez respondió sobre el cambio de estilo y mentalidad al subir al octágono, en donde aprendió a tener que ser más paciente si lo que quiere es finalizar por medio de nocaut sin comprometer su defensa en el proceso:

“Cambiaron algunos ajustes en mi juego, como estrategias; como peleadores a veces buscamos siempre querer llegar a salir a finalizar y a comernos la pelea desde el primer segundo y a veces no es así no siempre es así las cosas se tienen que cocinar poco a poco (...)

Esa derrota, además, significó su segundo tropiezo en su carrera como peleador, en la que ya acumula 17 combates desde los 19 años, teniendo la número 18 este sábado.

“Entonces eso es lo que me enseñó esa pelea, aunque algunas victorias se van a tener que hacer en el segundo, tercer round y otras se tienen que hacer en el primer round. Esa pelea me dejó como experiencia ser más maduro a la hora del combate”.

Un showman y un peligro llega a la división de peso ligero de la UFC

Cristian destaca por siempre buscar finalizar un combate, ya sea por medio de sumisiones o nocauts, habiéndose incrementado sus números noqueadores en los últimos años. En sus 17 combates, cuenta con 12 victorias en las que el resultado no tuvo que depender de los jueces, pues en 6 ocasiones sometió a su rival y en las otras 6 lo noqueó. Por eso mismo, espera destacar en su pelea del sábado, para causar una buena impresión con su estilo.

“A mí me interesa pelear contra los mejores contra los más buenos, y si eso me va a aproximar hacer una una actuación destacada este fin de semana para brincar en 2, 3, 4 peleas, y ya estar peleando en el ranking o ya estar peleando en el top 10″.

Ante el cuestionamiento sobre qué podría esperar el público mexicano que aún no lo conoce, Cristian Pérez se definió como un “showman”, alguien que entregará espectáculo y promete a ser uno de los prospectos que más entretenimiento y nocauts pueda brindar en su carrera dentro de la UFC.

“Pues un showman 100% pueden esperar de mí que voy a ser una persona que va a dar un show desde el momento que sale, en su manera de caminar, en su persona (...) Ese es mi show pues esa es mi manera. Ahí en la jaula, encerrado en esas 8 paredes es donde me siento libre donde me siento que soy yo es donde siento que yo le puedo demostrar a todo el público quién soy en realidad por lo que he estado trabajando todo este tiempo. Ahora no nomás va a ser a mi familia, ahora no nomás va a ser a mi gente ahora no nomás va a ser a mi estado o a México; ahora va a ser a nivel mundial y eso es muy emocionante”.

¿Dónde ver el debut del mexicano Cristian Pérez en la UFC?

El debut de Cristian “Púas” Pérez podrá seguirse por medio de la plataforma de streaming Paramount+ este sábado 17 de octubre en el UFC Fight Night: Buckley vs. Malott desde el Rogers Place en Edmonton, Canadá.

Las peleas preliminares se esperan a iniciar a las 17:00 horas y la cartelera estelar daría inicio a las 20:00 horas, tiempo de México.

Se espera que el combate entre Pérez y Kyle Nelson sea parte de la cartelera estelar, por lo que a partir de las 20:00 horas estaría haciendo su debut en UFC desde Canadá.