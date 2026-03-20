Liga MX: partidos, fechas y horarios de la Jornada 12 | Clausura 2026

Estamos por iniciar la recta final de la campaña regular y el futbol mexicano de Liga MX disputa su decimosegunda fecha, la última previa a la Fecha FIFA de este mes de marzo. La situación en la tabla general se pone cada vez más pareja luego de que Chivas recuperara el liderato general y cada resultado podría generar un cambio importante para definir la liguilla. Para este fin de semana, el partido estelar será el Clásico Capitalino entre Pumas y América con ambos equipos persiguiendo la parte alta de la clasificación general en uno de los enfrentamientos más pasionales del futbol mexicano.

Partidos, fechas y horarios de la Liga MX | Clausura 2026, Jornada 12

Liga MX | Jornada 12, Clausura 2026 Pumas y América tendrán un nuevo capítulo de su intensa rivalidad este sábado 21 de marzo por la noche.

Necaxa vs Tijuana | viernes 20 de marzo (19:00 horas)

Aguascalientes tendrá el inicio del viernes futbolero este fin de semana. Los ‘Hidrocálidos’ llegan con cinco partidos consecutivos sin ganar y necesitan un triunfo en casa para poder salir de la parte baja dela clasificación y revivir sus esperanzas. Por su parte, los Xolos vienen de tener el mayor triunfo de su temporada y están a tres puntos de acercarse a la zona de liguilla a pesar de que todavía no cuentan con Gilberto Mora.

Mazatlán vs Cruz Azul | viernes 20 de marzo (21:06 horas)

La noche termina en ‘El Encanto’. Mazatlán ha tenido algunos momentos de lucidez este certamen, pero todavía está lejos de conseguir su primera liguilla en el futbol mexicano. El equipo de Sinaloa podría despedirse próximamente sin haber disputado nunca un juego de eliminación. Del otro lado, ‘La Máquina’ quiere recuperar el liderato general de la clasificación luego de haberla perdido ante Chivas a media semana. Los celestes viven una racha de 15 partidos consecutivos sin perder en todas las competencias.

Atlas vs Querétaro | sábado 21 de marzo (17:00 horas)

Los rojinegros se encuentran en un pequeño bache luego de su derrota en el Clásico Tapatío hace unas semanas , pero vienen de conseguir un valioso empate ante los bicampeones en Toluca. Ahora, estarán de regreso en casa para poder buscar los tres puntos de nueva cuenta. Gallos Blancos está muy cerca de quedar matemáticamente eliminado y tiene que pensar en sumar puntos de cara a la tabla de cocientes del próximo año futbolístico.

Atlético de San Luis vs León | sábado 21 de marzo (19:00 horas)

A pesar con el líder de la tabla de goleo individual con Joao Pedro, las cosas no han salido muy bien este torneo para los potosinos. El equipo rojiblanco suma apenas 11 puntos y necesita cerrar con fuerza para poder aspirar a la liguilla. Por su parte, ‘La Fiera’ viene de sufrir una derrota por goleada a media semana ante Chivas. Los ‘Panzas Verdes’ siguen sin encontrar la irregularidad y parecen estarse encaminando a otro torneo sin liguilla.

Monterrey vs Chivas| sábado 21 de marzo (19:05 horas)

El semestre sigue en picada para los Rayados luego de ser eliminados de la Concacaf Champions Cup. El cuadro regiomontano se mantiene fuera de la zona de liguilla a pesar de su millonaria plantilla y necesita una victoria para poder estar en el top 8. En frente, Guadalajara viene de recuperar el primer lugar de la clasificación general tras ganar su partido pendiente. El equipo de Gabriel Milito se mantiene como uno de los mejores y una victoria los pondría prácticamente como los primeros clasificados a la fiesta grande de este certamen.

Pumas vs América | sábado 21 de marzo (19:00 horas)

El partido estelar de este fin de semana pasa una vez más por la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Pumas y América disputan el Clásico Capitalino con implicaciones directas de liguilla. Universidad Nacional se aferra a mantenerse en la pelea por el título cuando están a punto de cumplir 15 años sin campeonatos y seguir alargando su racha más larga en la historia. Por su parte, las ‘Águilas’ han batallado para mantener su mejor nivel, pero vienen de conseguir su boleto a cuartos de final de Concacaf Champions Cup y saben que no pueden permitirse una derrota ante sus acérrimos rivales de ciudad.

Santos Laguna vs Puebla | domingo 22 de marzo (17:00 horas)

Los últimos de la clasificación general vuelven a casa para buscar un triunfo que los saque del puesto 18 de la clasificación general. A pesar de los cambios directivos, los ‘Guerreros’ se mantienen como la peor defensa del campeonato. Mientras tanto, ‘La Franja’ se mantiene como el último de la tabla de cocientes, pero esto podría cambiar en caso de ganar el partido. En otras circunstancias, este partido hubiera sido como una “final” por el no descenso.

Pachuca vs Toluca | domingo 22 de marzo (17:00 horas)

Los Tuzos se mantienen en buen momento y ya alcanzaron el cuarto lugar de la clasificación general. En frente, tendrán a los vigente bicampeones del futbol mexicano que también consiguieron avanzar en la Concacaf Champions Cup a media semana y se mantienen en paso firme rumbo a buscar un tricampeonato en el futbol mexicano.

FC Juárez vs Tigres | domingo 22 de marzo (19:06 horas)

Para cerrar la actividad de fin de semana, tendremos un duelo norteño entre los ‘Bravos’ y los Tigres. Los Bravos no han podido ser fuertes en casa con apenas una victoria como locales y las oportunidades comienzan a reducirse para llegar a la liguilla. Los de la UANL han sido un cuadro bipolar este semestre con múltiples altibajos, pero todavía dependen de ellos mismos para poder regresar a la disputa por el título.