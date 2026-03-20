Necaxa vs Tijuana: horario, canal y dónde ver en vivo

El enfrentamiento entre Necaxa y Tijuana abre la Jornada 12 del Clausura 2026 en un partido que promete intensidad, ya que ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos.

¿Cómo llegan al partido?

Necaxa atraviesa un momento complicado, con una racha negativa de varios partidos sin ganar, lo que lo tiene en la parte baja de la tabla con apenas 10 puntos.

Por su parte, Tijuana llega en mejor posición, aunque también con irregularidad, sumando 12 unidades y buscando consolidar su lugar en la pelea por el repechaje.

Horario

Fecha: Viernes 20 de marzo de 2026

Viernes 20 de marzo de 2026 Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede

Estadio: Estadio Victoria

Dónde ver en vivo

TV abierta: TV Azteca

TV Azteca Streaming: ViX Premium, Claro Sports (YouTube) y Pluto TV

Con la fase regular entrando en su parte media, el resultado podría ser clave para definir el futuro inmediato de ambos clubes.

Necaxa está obligado a reaccionar ante su gente, mientras que Tijuana quiere aprovechar el momento para acercarse a los puestos de clasificación. Un duelo que promete emociones desde el inicio.