Necaxa vs Tijuana: horario, canal y dónde ver en vivo

El enfrentamiento entre Necaxa y Tijuana abre la Jornada 12 del Clausura 2026 en un partido que promete intensidad, ya que ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos.
¿Cómo llegan al partido?
Necaxa atraviesa un momento complicado, con una racha negativa de varios partidos sin ganar, lo que lo tiene en la parte baja de la tabla con apenas 10 puntos.
Por su parte, Tijuana llega en mejor posición, aunque también con irregularidad, sumando 12 unidades y buscando consolidar su lugar en la pelea por el repechaje.
Horario
- Fecha: Viernes 20 de marzo de 2026
- Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
Sede
- Estadio: Estadio Victoria
Dónde ver en vivo
- TV abierta: TV Azteca
- Streaming: ViX Premium, Claro Sports (YouTube) y Pluto TV
Con la fase regular entrando en su parte media, el resultado podría ser clave para definir el futuro inmediato de ambos clubes.
Necaxa está obligado a reaccionar ante su gente, mientras que Tijuana quiere aprovechar el momento para acercarse a los puestos de clasificación. Un duelo que promete emociones desde el inicio.